کمک دو میلیارد ریالی مردم آذربایجان غربی در جشن عاطفه ها

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسین زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مردم نوع دوست با شرکت در جشن عاطفه ها دو میلیارد و 230 میلیون و 500 هزار ریال به دانش آموزان نیازمند کمک کردند، افزود: امسال 220 پایگاه در مدارس، میادین اصلی و محل های برگزاری نماز جمعه برپا شد.

وی با اشاره به اینکه این پایگاههای ثابت و سیار به مدت سه روز برگزاری جشن عاطفه ها اقدام به جمع آوری کمکهای مردمی کردند، بیان داشت: هدایایی جمع آوری شده در بین بیش از 22 هزار دانش آموزش نیازمند در همان مدارس و یا در مدرسه های همجوار توزیع شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی ایجاد حس همدلی، همبستگی و گسترش فرهنگ انفاق و احسان در بین آحاد مردم را از اهداف برگزاری جشن عاطفه ها دانست و اظهار داشت: مددجویان این نهاد ازکرامت و عزت نفس بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل شعار امسال جشن عاطفه ها "کرامت علوی، جهاد اقتصادی و مهرورزی" بود.