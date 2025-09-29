  1. استانها
  2. بوشهر
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

فرماندار عسلویه: ۶۸۷ دانش‌آموز و دانشجو تحت پوشش حمایتی قرار دارند

بوشهر- فرماندار عسلویه گفت: حمایت از ۶۸۷ دانش‌آموز و دانشجوی تحت پوشش، مصداق عینی «عشق به ایران» است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح دوشنبه در جشن عاطفه‌ها در عسلویه، حمایت از دانش‌آموزان نیازمند را تجلی شعار «من ایران را دوست دارم» و سرمایه‌گذاری برای آینده کشور خواند.

وی با تقدیر از دست‌ اندرکاران و خیرین این برنامه، اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها نماد همدلی و همبستگی اجتماعی ماست و نشان می‌دهد که می‌توان در سایه مهربانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بر مشکلات غلبه کرد.

وی با اشاره به شعار محوری دولت، افزود: «من ایران را دوست دارم» یک پیام عملی است که در قالب مسئولیت‌ پذیری در قبال هموطنان و آینده‌سازان این مرز و بوم معنا می‌یابد. در عسلویه، ما تحقق این شعار را در حمایت از ۶۵۷ دانش‌آموز و ۳۰ دانشجوی تحت پوشش این نهاد می‌بینیم. این عزیزان، سرمایه‌های اصلی و سازندگان فردای ایران هستند.

فرماندار عسلویه کمک به تحصیل این قشر را نوعی سرمایه‌گذاری بلند مدت روی ارزشمندترین دارایی کشور، یعنی نیروی انسانی متخصص و متعهد عنوان و تصریح کرد: همه ما در قبال روشن نگاه داشتن چراغ علم و امید در دل این نسل نوآور مسئولیم. این کمک‌ها تنها پشتیبانی مادی نیست، بلکه ابلاغ پیام «تو تنها نیستی» و تقویت روحیه همبستگی ملی است.

کد خبر 6605741

