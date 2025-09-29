به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح دوشنبه در جشن عاطفهها در عسلویه، حمایت از دانشآموزان نیازمند را تجلی شعار «من ایران را دوست دارم» و سرمایهگذاری برای آینده کشور خواند.
وی با تقدیر از دست اندرکاران و خیرین این برنامه، اظهار کرد: جشن عاطفهها نماد همدلی و همبستگی اجتماعی ماست و نشان میدهد که میتوان در سایه مهربانی و مسئولیتپذیری اجتماعی، بر مشکلات غلبه کرد.
وی با اشاره به شعار محوری دولت، افزود: «من ایران را دوست دارم» یک پیام عملی است که در قالب مسئولیت پذیری در قبال هموطنان و آیندهسازان این مرز و بوم معنا مییابد. در عسلویه، ما تحقق این شعار را در حمایت از ۶۵۷ دانشآموز و ۳۰ دانشجوی تحت پوشش این نهاد میبینیم. این عزیزان، سرمایههای اصلی و سازندگان فردای ایران هستند.
فرماندار عسلویه کمک به تحصیل این قشر را نوعی سرمایهگذاری بلند مدت روی ارزشمندترین دارایی کشور، یعنی نیروی انسانی متخصص و متعهد عنوان و تصریح کرد: همه ما در قبال روشن نگاه داشتن چراغ علم و امید در دل این نسل نوآور مسئولیم. این کمکها تنها پشتیبانی مادی نیست، بلکه ابلاغ پیام «تو تنها نیستی» و تقویت روحیه همبستگی ملی است.
