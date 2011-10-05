پرواز حجاج از فرودگاه خرم آباد؛ شاید وقتی دیگر/ معطلی یک مصوبه!

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه فرودگاه خرم آباد جزو فرودگاه هایی است که مجوز پروازهای مرز هوایی را دارد اما امسال هم زائران لرستانی از فرودگاه مهر آباد به سرزمین وحی اعزام می شوند.

این در حالیست که همه تلاش های صورت گرفته در طول سالهای اخیر از سوی مسئولان استان نتیجه ای به دنبال نداشته و زائران استان لرستان امسال نیز باید از لرستان با اتوبوس به تهران عزیمت کنند و از آنجا به خانه خدا مشرف شوند که این خود علاوه بر افزایش هزینه ها برای آنها تبعات دیگری نظیر معطلی، خستگی، حوادث احتمالی جاده ای و .. را به همراه دارد.

اعزام زائران لرستانی به حج از طریق مهرآباد

مدیر حج و زیارت استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه با وجود تصویب مصوبه پرواز زائران لرستانی از فرودگاه خرم آباد در سفر دوم هیئت دولت همچنان حجاج لرستان از فرودگاه مهرآباد به حج اعزام می شوند.

سید حمید الیاسی با بیان اینکه سفر زمینی حجاج مشکلات خاص خود را دارد، عنوان کرد: ما با تقاضاهای زیادی از سوی زائران برای راه اندازی پرواز حج در فرودگاه خرم آباد مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه زائران لرستانی برای اعزام به حج باید از شهرهای مختلف استان به تهران بروند، از استاندار لرستان با توجه به دغدغه های حبیب الله دهمرده خواست برای راه اندازی پروازهای حج در فرودگاه خرم آباد و اجرایی شدن مصوبه دولت پیگیری کند.

مدیر حج و زیارت استان لرستان با اشاره به پیش بینی ثبت نام 60 هزار نفر برای حج عمره در این استان، گفت: در سالجاری یک هزار و 687 نفر در قالب 9 کاروان از استان لرستان به حج عمره اعزام می شوند.

الیاسی با بیان اینکه اعزام زائران از 20 مهرماه آغاز می شود، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری های مسئولان استان مشکل پرواز زائران لرستانی از فرودگاه خرم آباد مرتفع شود.

تنها چند استان معدود کشور پرواز حج ندارند

این سخنان مدیر حج و زیارت استان لرستان در حالی مطرح می شود که هم اکنون تنها چند استان انگشت شمار کشور که استان لرستان جو آنها محسوب می شود فاقد پرواز حج عمره هستند.

این در حالیست که در سفر دور دوم هیئت دولت با توجه به دغدغه هایی که در این زمینه نزد مسئولان و دولتمردان وجود داشت برقراری پروازهای زائران حج عمره و تمتع استان از فرودگاه خرم آباد پس از انجام توافق بین سازمان حج و زیارت، سازمان هواپیمایی کشوری و یکی از شرکتهای هواپیمایی به تصویب رسید.

امروز با گذشت بیش از چهار سال از سفر دور دوم هیئت دولت به استان لرستان همچنان زائران لرستانی چشم انتظار اجرایی شده این مصوبه هیئت دولت هستند.

پیش از این سازمان هواپیمایی کشور در پی مکاتبات متعدد استانداری لرستان عدم توانایی فرودگاه خرم آباد را علت اجرایی نشدن مصوبه دولت عنوان کرده و در نامه ای گفته بود: به دلیل محدودیت مجوز پروازهای ورودی به عربستان و عدم توانایی وسایل خدمات زمینی توسط آن شرکت، برقراری پرواز حج از فرودگاه خرم آباد امکان پذیر نیست.

تمام شرایط راه اندازی پروازهای خارجی در فرودگاه خرم آباد فراهم است

با این اوصاف سال قبل علی رغم اینکه فرودگاه خرم آباد از ابتدا هم مشکلی برای دایر کردن پروازهای خارجی نداشت با افتتاح سیستم گذرنامه ناجا برای پروازهای برون مرزی در فرودگاه خرم آباد و تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز برخی موانع و یا شاید بهانه های موجود برای عدم اختصاص پرواز خارج به فرودگاه خرم آباد حذف شد.

این در حالیست که در آخرین اظهارات معاون برنامه ریزی قبلی استانداری لرستان، محمد رضا ملکی راد ، عنوان شده بود: همه دستگاه هایی که باید به فرودگاه خرم آباد خدمات ارائه دهند پای کار هستند و تمامی شرایط برای راه اندازی پروازهای خارجی در این فرودگاه فراهم شده است.

وی در مورد پروازهای حجاج نیز گفته بود: فرودگاه خرم آباد در صدد برگزاری پرواز حجاج به عربستان است و در این زمینه موافقت های اولیه صورت گرفته است ولی با توجه به اینکه دولت صعودی فقط اجازه فرود هواپیماهای پهن پیکر را می دهد و فرودگاه خرم آباد ظرفیت هواپیماهای پهن پیکر را ندارد امکان پروازهای حج تمتع میسر نیست ولی برای پروازهای حج عمره تمام سعی خود را خواهیم کرد.

سازمان هواپیمایی: فرودگاه خرم آباد برای برگزاری پروازهای بین المللی مشکلی ندارد

با این اوصاف مسئولان سازمان هواپیمایی در مورد فرودگاه خرم آباد اظهارات متناقضی دارند به طوریکه در آخرین اظهار نظر معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور با اشاره به پروازهای زیارتی در فرودگاه استان لرستان، گفته بود: برای ایجاد پروازهای زیارتی باید چند فاکتور مد نظر گرفته شود.

رسولی نژاد با بیان اینکه برای برقراری پروازهای زیارتی ، سازمان حج و زیارت باید پیشنهاددهای لازم را به شرکت فرودگاههای کشور بدهد، عنوان کرد: سازمان حج و زیارت باید شرکت فرودگاههای کشور را در زمینه راه اندازی این پروازها متقاعد کند.

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور با تاکید بر اینکه شرکت فرودگاهها از راه اندازی پروازهای زیارتی در لرستان استقبال خواهد کرد، بیان داشت: در صورت استقبال مردم و برگزاری پروازها به صورت منظم امکان پروازههای بین المللی در فرودگاه خرم آباد از نظر ما وجود دارد.

وی یادآور شد: فرودگاه خرم آباد 15 سال است که به مرز هوایی تبدیل شده و برای برگزاری پروازهای بین المللی مشکلی ندارد.

امیدواری به چاره اندیشی استاندار لرستان

به هر حال در طول چهار سال اخیر موضوع راه اندازی پرواز حجاج در فرودگاه خرم آباد میان سازمان هواپیمایی و مسئولان دیگر پاس داده می شود و معلوم نیست علت عدم راه اندازی این پرواز چیست.

اگر فرودگاه خرم آباد شرایط دایر کردن پرواز را ندارد چرا مسئولان شرکت هواپیمایی امکانات و تجهیزات این فرودگاه را برای پروازهای خارجی تایید کرده اند و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد چرا به طور شفاف اطلاع رسانی نمی شود.

به هر روی امید می رود با توجه به دغدغه های استاندار لرستان این بار نیز تدبیر حبیب الله دهمرده چاره ساز شود و فرودگاه خرم آباد و حجاج لرستانی شاهد اجرا شدن مصوبه دولت مبنی بر راه اندازی پرواز حجاج از این فرودگاه باشند.

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گزارش: فاطمه حسینی