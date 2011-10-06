کنگره علی بن ابراهیم قمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره علی بن ابراهیم قمی قبل از ظهر پنج‌شنبه با حضور حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، نمایندگان بیوت مراجع معظم آیات جوادی آملی، بهجت، گلپایگانی و علوی گرگانی همچنین آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی که در سالن شهید مطهری پژوهشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.



در این مراسم حجت الاسلام احمد عابدی، رئیس پژوهشکده حج و زیارت، حضرات آیات سبحانی و کریمی جهرمی به سخنرانی درباره مقام علمی و اخلاقی و تفسیری علی بن ابراهیم قمی و پدر وی پرداختند.



همچنین در این کنگره بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دست اندرکاران برگزاری کنگره در قالب کلیپی پخش شد.



پخش کلیپی از سخنان آیات عظام صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی درباره علی بن ابراهیم نیز از دیگر بخش‌های این کنگره بود.



تقدیر از مقاله مرجع تقلید



در خاتمه کنگره نیز از سه مقاله برتر، یک کتاب برگزیده و دبیر برگزاری این کنگره تقدیر شد.



مقالات حضرات آیات سبحانی و کریمی جهرمی و صلواتی به عنوان مقالات برتر کنگره و کتاب حجت الاسلام غلامعلی عباسی به عنوان کتاب برتر مورد قدردانی قرار گرفتند.



از حجت الاسلام عابدی نیز به عنوان دبیر این کنگره قدردانی شد.

