وضعیت نابسمان ترافیک تکاب ساماندهی شود/ تشکیل ستاد راهبردی تکاب

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی صبح شنبه در جلسه شورای ترافیک آذربایجان غربی که به منظور بررسی وضعیت حمل و نقل عمومی و ترافیک شهرتکاب برگزار شد، با اشاره به وضعیت نامناسب ترافیک شهر تکاب، اظهار داشت: نتایج مطالعات جامع ترافیک از برخورد سلیقه ای در مباحث ترافیکی جلوگیری کرده و این طرح نیز باید برای توانمند سازی مدیریت شهری تکاب برای برنامه ریزی های شهری و انجام طرح های عمرانی در شهر سریعا آغاز شود.

وی به برنامه های عمرانی درشهرستان تکاب اشاره کرد و افزود: تکاب از جایگاه ویژه ای در استان برخوردار بوده و برای عمران و آبادانی آن اقدامات اساسی در حال اجرا است، که از آن جمله تشکیل ستاد راهبردی برای نخستین بار در استان با دستور استاندار آذربایجان غربی در این شهرستان، نشان از اهتمام مسئولان ارشد استانی برای رشد وپیشرفت این منطقه دارد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی بیان داشت: شهر به عنوان موجود زنده برای پویای و ادامه حیات، نیاز اساسی به ترافیک روان دارد و در این زمینه باید در کنار فعالیتهای عمرانی با مشارکت تمامی دستگاههای مسئول و اجرای طرح های فرهنگی برای ایجاد نظم اجتماعی و ارتقا رفتار ترافیکی در بین شهروندان اقدام کرد.

مختار فتحی پور، دبیر شورای ترافیک آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به معظلات حمل و نقل و ترافیک شهر تکاب گفت: ساماندهی علائم افقی و عمودی در سطح شهر، بهسازی آسفالت معابر عمومی، افزایش برخورد پلیس با متخلفان رانندگی در شهر و اصلاح هندسی معابرشهر تکاب برای بهبود وضعیت ترافیک شهر ضروری است.

محمد علی داعی فرماندار شهرستان تکاب نیز در ادامه این جلسه گفت: کمبود اعتبار و کندی مراحل احداث کمربندی شهر، تردد روزانه یک هزار دستگاه خودروی سنگین ویژه معادن تکاب از معابر عمومی شهرو تخریب آسفالت معابر و همچنین تاخیر در اجرای طرح ساماندهی ناوگان حمل ونقل روستایی ازجمله مشکلات عمده شهرتکاب در بخش ترافیک و حمل و نقل عمومی بوده که نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.

بابک طالبی مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اجرای طرح ساماندهی ناوگان مسافربری روستایی در تکاب گفت: تا کنون 75 دستگاه خودروی مسافربری برای فعالیت در مسیرهای روستایی تکاب شناسایی و ساماندهی شده اند و بزودی با فراهم شدن مقدمات کار به ارائه خدمات به روستائیان این شهرستان اقدام خواهند کرد.