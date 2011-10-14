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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

طی یک مستند/

زندگی ر. اعتمادی روایت می‌شود

زندگی ر. اعتمادی روایت می‌شود

تصویربرداری مستند"عالیجناب عشق" که به زندگی ر. اعتمادی نویسنده و داستان‌نویس معاصر می‌پردازداز نیمه گذشت.

رحمان حقیقی کارگردان این مستند در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری مستند"عالیجناب عشق" که روایتگر زندگی رجبعلی اعتمادی با نام مستعار ر.اعتمادی از داستان‌نویسان معاصر است مدتی پیش آغاز شده است. بخش‌هایی از این مستند در شاهرود و قسمتهایی در تهران تصویربرداری شده است.

وی ادامه داد: تا کنون نیمی از تصویربرداری "عالیجناب عشق" به پایان رسیده است. این مستند رویارویی یک مستندساز را با این نویسنده به تصویر می‌کشد. همچنین در بخش‌هایی از فیلم با افرادی چون اسماعیل جمشیدی، بهمن رحیمی از ناشران ر. اعتمادی و سعید وزیری گفتگوهایی صورت گرفته که در باره این نویسنده معاصر صحبت می‌کنند.

وی افزود: من و انسیه تاجیک تهیه‌کنندگی این مستند 40 دقیقه‌ای را بر عهده داریم. تصویربرداران این مستند کورش کلهر و خلیل فیضی هستد. کیارش شادرام صدابردار، مژگان کمره‌ای تدوین و صداگذاری و بهداد بهزادی آهنگساز این مستند هستند. 

"شب ایرانی"،" نسل عاشقان"،" کفش‌های غمگین عشق"، "شوک پاریسی"، "چند لحظه روی پل"، "عالیجناب عشق"،"دختر شاه پریان"، " اتوبوس آبی"و... برخی از آثار ر.اعتمادی هستند.
 

کد مطلب 1429143

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    نظرات

    • سینا IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      این مستند در روزهای اسمانی شدن ر.اعتمادی از شبکه های ماهواره ای پخش شد بسیار لذت بردم با تشکر از تهیه کننده محترم ان

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