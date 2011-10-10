62 نفر بر اثر تصادف با موتورسیکلت در زنجان فوت کردند

فروزش افزود: موتورسیکلت در شش ماهه نخست سالجاری 26.5 درصد افزایش نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته موجب فوت 62 نفر در استان شده است.
فروزش با مقایسه آمار تلفات ناشی از تصادفات در شش ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افزود: در شش ماهه نخست سالجاری، 213 نفر فوت شده ناشی از تصادفات در پزشکی قانونی، مورد معاینه قرار گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.9 درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات در نیمه اول سالجاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته برحسب شهرستان محل وقوع حادثه، افزود: در شهرستان زنجان نسبت به شش ماهه سال گذشته 19.1 درصد کاهش تلفات رانندگی و در شهرستان طارم نسبت به سال گذشته 27 درصد کاهش تلفات نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بوده است و این در حالی است که بیشترین رشد تلفات ناشی از تصادف در نیمه اول سالجاری با 11 مورد مرگ مربوط به شهرستان ماهنشان با 450 درصد رشد بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان با یادآوری اینکه در شش ماهه گذشته مرگ و میر ناشی از تصادفات در شهرستان ابهر 17.3 درصد رشد داشته است ادامه داد: در این مدت زمان میزان رشد تلفات ناشی از تصادفات در شهرستان خدابنده 32 درصد و شهرستان خرمدره 14.2 درصد، نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته میباشد.
فروزش در رابطه با تلفات تصادفات در شش ماهه نخست سالجاری برحسب جنسیت، ابراز کرد: در نیمه اول سالجاری تعداد 46 نفر از متوفیان زن و 167 نفر مرد بوده است.
وی ادامه داد: برحسب محل تصادف تعداد متوفیان ناشی از تصادف در شش ماهه اول سالجاری، سوانح رانندگی در داخل شهر 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است و درخصوص تصادفات برون شهری 1.8 درصد نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته کاهش رخ داده است. همچنین در رابطه با تصادفات جادههای خاکی روستایی منجر به فوت 16.6 درصد افزایش گزارش شده است.
فروزش با بیان اینکه فوت ناشی از تصادفات در شش ماه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در محل رخداد حادثه25.3 درصد افزایش داشته است، افزود: این میزان در حین انتقال به بیمارستان15.7 درصد و در بیمارستان6.3 درصد کاهش را نشان میدهد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان در رابطه با میزان متوفیان تصادفی برحسب وضعیت آنها، گفت: در شش ماهه سالجاری متوفیان که راننده وسیله نقلیه بودند یک درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته و این در حالی است که تعداد متوفیان عابر پیاده10.7 درصد کاهش و سرنشین خودروها10.9 درصد افزایش داشته است.
فروزش با اشاره به اینکه تعداد متوفیان براثر ضربه مغزی 7.2 درصد نسبت به شش ماهه اول سالگذشته کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: در نیمه اول سالجاری فوت ناشی از تصادفات بر اثر خونریزی58.3 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.
بیشترین معاینات پزشکی قانونی زنجان مربوط به نزاع بوده است
وی با تاکید براینکه فوت ناشی از تصادف بر اثر شکستگیهای استخوان در نیمه اول امسال84.4 درصد افزایش نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته داشته است افزود: در رابطه با نوع وسیله تصادفی منجر به فوت در تصادفات عابران 7.4 درصد کاهش، وانتبار با 15.7 درصد افزایش نسبت به نیمه اول سال گذشته مواجه بوده است .
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