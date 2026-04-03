تصادف مرگبار در محور قهاوند-همدان با چهار کشته و سه مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد بر اثر برخورد شدید دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و یک دستگاه کوییک در محور قهاوند به همدان، متأسفانه چهار نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

کارشناسان اورژانس، بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این حادثه ترافیکی، دو تیم درمانی به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، سه مصدوم حادثه را برای ادامه درمان به بیمارستان بعثت همدان منتقل کردند.

چهار جان‌باخته این سانحه نیز پس از تأیید فوت، تحویل مقامات قضایی شدند. علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.