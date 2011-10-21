تأثیر ابن سینا بر توماس آکوینی/ اندیشه ابن سینا باطنی عرفانی دارد

حجت الاسلام دکتر محمد تقی چاوشی در مورد ویژگی بارز فلسفه ابن سینا به خبرنگار مهر گفت: مهمترین بارزه فلسفه ابن سینا نوع توجه وی به تعالی هستی است. گفته‎اند که هستی در فلسفه اسلامی فقط در اندیشه ملاصدرا تعالی دارد و از اینروست که حکمت متعالیه را معادل با عرفان اسلامی می‏توان دانست.

وی افزود: اما شاید در هیچ فیلسوف مسلمانی، تعالی هستی آنگونه که در کتاب تعلیقات ابن سینا تصویر شده است قابل مشاهده نباشد، اندیشه ابن سینا باطنی است .

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه یادآورشد: نگاه ابن سینا به صرف الوجود آنگونه که در تعلیقات و سایر آثار وی قابل ملاحظه است مهمترین بارزه و مشخصه حکمت ابن سینا است.

چاوشی در مورد تأثیر ابن سینا بر متفکران غربی نیز گفت: در قرون وسطی آثار ارسطو در دسترس اندیشمندان مسیحی وجود نداشت اگر رنسانس اول را رنسانس قرن هشتم (رنسانس شارلمانی) بدانیم بی شک نهضت ترجمه‏ای که در قرن 11و 12 میلادی در غرب به وقوع پیوست رنسانس دوم را رقم زد. در نهضت ترجمه آثار مسلمانان به لاتین ترجمه شد و به واسطه آثار ابن سینا خصوصا، غربیان با یونان و آثارارسطو آشنایی پیدا کردند.

وی ادامه داد: باور آنها چنین بود که پیشرفت مسلمانان در ساحت علوم برخاسته از اندیشه فلاسفه‎ای نظیر ابن سینا بوده که تفکرات فلسفی ارسطو را در فرهنگ خود لحاظ کرده است. بر کسی پوشیده نیست که بزرگترین متفکر و اندیشمند میانه یعنی توماس آکوینی بیش از هرکس دیگر متأثر از ابن سینا و تعالیم فلسفی اوست.

چاوشی در پایان اشاره کرد: بعد و قرب توماس آکوینی از ابن سینا مطلب دیگری است اما تأثیری که ابن سینا بر توماس اکوینی گذاشت از دید هیچ محققی پنهان نمانده است.