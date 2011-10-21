تأثیر ابن سینا بر توماس آکوینی/ اندیشه ابن سینا باطنی عرفانی دارد

حجت الاسلام دکتر محمد تقی چاوشی در مورد ویژگی بارز فلسفه ابن سینا به خبرنگار مهر گفت: مهمترین بارزه فلسفه ابن سینا نوع توجه وی به تعالی هستی است. گفتهاند که هستی در فلسفه اسلامی فقط در اندیشه ملاصدرا تعالی دارد و از اینروست که حکمت متعالیه را معادل با عرفان اسلامی میتوان دانست.
وی افزود: اما شاید در هیچ فیلسوف مسلمانی، تعالی هستی آنگونه که در کتاب تعلیقات ابن سینا تصویر شده است قابل مشاهده نباشد، اندیشه ابن سینا باطنی است .
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه یادآورشد: نگاه ابن سینا به صرف الوجود آنگونه که در تعلیقات و سایر آثار وی قابل ملاحظه است مهمترین بارزه و مشخصه حکمت ابن سینا است.
چاوشی در مورد تأثیر ابن سینا بر متفکران غربی نیز گفت: در قرون وسطی آثار ارسطو در دسترس اندیشمندان مسیحی وجود نداشت اگر رنسانس اول را رنسانس قرن هشتم (رنسانس شارلمانی) بدانیم بی شک نهضت ترجمهای که در قرن 11و 12 میلادی در غرب به وقوع پیوست رنسانس دوم را رقم زد. در نهضت ترجمه آثار مسلمانان به لاتین ترجمه شد و به واسطه آثار ابن سینا خصوصا، غربیان با یونان و آثارارسطو آشنایی پیدا کردند.
وی ادامه داد: باور آنها چنین بود که پیشرفت مسلمانان در ساحت علوم برخاسته از اندیشه فلاسفهای نظیر ابن سینا بوده که تفکرات فلسفی ارسطو را در فرهنگ خود لحاظ کرده است. بر کسی پوشیده نیست که بزرگترین متفکر و اندیشمند میانه یعنی توماس آکوینی بیش از هرکس دیگر متأثر از ابن سینا و تعالیم فلسفی اوست.
چاوشی در پایان اشاره کرد: بعد و قرب توماس آکوینی از ابن سینا مطلب دیگری است اما تأثیری که ابن سینا بر توماس اکوینی گذاشت از دید هیچ محققی پنهان نمانده است.
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