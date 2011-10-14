به گزارش خبرنگار مهر، عرفان سمائی، امیرعلی کامگار، مهدی جعفری، علیرضا مرتضوی، حامد بیگی، محمد یزدانپناه، وحید دلیرزهان، علیرضا رزاقی، محمد یوسفوند، شاهین وثوقی، بهنام یخچالی و اشکان الله ویسی بازیکنانی هستند که ترکیب تیم بسکتبال نوجوانان را در رقابتهای قهرمانی آسیا تشکیل میدهند.
مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از 26 مهرماه در ویتنام آغاز شده و تا 6 آبانماه ادامه خواهد داشت. تیم بسکتبال نوجوانان ایران در گروه C این رقابتها با تیمهای قطر، عربستان و ژاپن همگروه است. گروهبندی 15 تیم شرکت کننده در دومین دوره مسابقات بسکتبال زیر 16 سال قهرمانی آسیا به این شرح است:
گروه A: چین، هندوستان، مالزی و چین تایپه
گروه B: کره جنوبی، عراق، ازبکستان و لبنان
گروهC: ایران، قطر، عربستان و ژاپن
گروهD: فیلیپین، اندونزی و ویتنام
تیم بسکتبال نوجوانان ایران که با کسب عنوان سومی در رقابتهای غرب آسیا سهمیه شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آورد نخستین دیدار خود در این رقابتها را برابر قطر برگزار میکند سپس به ترتیب به مصاف تیمهای ژاپن وعربستان میرود. ایران در دوره پیشین این مسابقات به عنوان سوم دست یافت.
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