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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

برای رقابت با آسیایی‎ها؛

تیم بسکتبال نوجوانان ایران شنبه عازم ویتنام می‎شود

تیم بسکتبال نوجوانان ایران شنبه عازم ویتنام می‎شود

تیم بسکتبال نوجوانان ایران به منظور شرکت در دومین دوره رقابت‎های زیر 16 سال قهرمانی آسیا بامداد شنبه تهران را به مقصد "نیچه" ویتنام ترک خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عرفان سمائی، امیرعلی کامگار، مهدی جعفری، علیرضا مرتضوی، حامد بیگی، محمد یزدان‌پناه، وحید دلیرزهان، علیرضا رزاقی، محمد یوسف‎وند، شاهین وثوقی، بهنام یخچالی و اشکان الله ویسی بازیکنانی هستند که ترکیب تیم بسکتبال نوجوانان را در رقابت‎های قهرمانی آسیا تشکیل می‎دهند.

مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از 26 مهرماه در ویتنام آغاز شده و تا 6 آبان‎ماه ادامه خواهد داشت. تیم بسکتبال نوجوانان ایران در گروه C این رقابت‎ها با تیم‎های قطر، عربستان و ژاپن همگروه است. گروه‎بندی 15 تیم شرکت کننده در دومین دوره مسابقات بسکتبال زیر 16 سال قهرمانی آسیا به این شرح است:

گروه A: چین، هندوستان، مالزی و چین تایپه
گروه B: کره جنوبی، عراق، ازبکستان و لبنان
گروهC: ایران، قطر، عربستان و ژاپن
گروهD: فیلیپین، اندونزی و ویتنام

تیم بسکتبال نوجوانان ایران که با کسب عنوان سومی در رقابت‎های غرب آسیا سهمیه شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آورد نخستین دیدار خود در این رقابت‎ها را برابر قطر برگزار می‎کند سپس به ترتیب به مصاف تیم‎های ژاپن وعربستان می‏رود. ایران در دوره پیشین این مسابقات به عنوان سوم دست یافت.

کد مطلب 1431918

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