به گزارش خبرنگار مهر، عرفان سمائی، امیرعلی کامگار، مهدی جعفری، علیرضا مرتضوی، حامد بیگی، محمد یزدان‌پناه، وحید دلیرزهان، علیرضا رزاقی، محمد یوسف‎وند، شاهین وثوقی، بهنام یخچالی و اشکان الله ویسی بازیکنانی هستند که ترکیب تیم بسکتبال نوجوانان را در رقابت‎های قهرمانی آسیا تشکیل می‎دهند.

مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از 26 مهرماه در ویتنام آغاز شده و تا 6 آبان‎ماه ادامه خواهد داشت. تیم بسکتبال نوجوانان ایران در گروه C این رقابت‎ها با تیم‎های قطر، عربستان و ژاپن همگروه است. گروه‎بندی 15 تیم شرکت کننده در دومین دوره مسابقات بسکتبال زیر 16 سال قهرمانی آسیا به این شرح است:

گروه A: چین، هندوستان، مالزی و چین تایپه

گروه B: کره جنوبی، عراق، ازبکستان و لبنان

گروهC: ایران، قطر، عربستان و ژاپن

گروهD: فیلیپین، اندونزی و ویتنام

تیم بسکتبال نوجوانان ایران که با کسب عنوان سومی در رقابت‎های غرب آسیا سهمیه شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آورد نخستین دیدار خود در این رقابت‎ها را برابر قطر برگزار می‎کند سپس به ترتیب به مصاف تیم‎های ژاپن وعربستان می‏رود. ایران در دوره پیشین این مسابقات به عنوان سوم دست یافت.