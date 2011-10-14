سید حاجی محمد موحد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: قسمتی از گزارش کمیسیون اصل نود از بررسی پرونده تخلف مالی در صحن علنی کمیسیون با حضور اعضای ثابت و غیر ثابت جهت مشورت و رایزنی های نهایی قرائت شده است.

نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسات مشورتی در رابطه با جرح و تعدیل گزارش کمیسیون اصل نود و یا حذف و اضافه برخی مطالب و گزارشات بحث و گفتگو می شود.

وی تاکید کرد: اعضای کمیسیون اصل نود در مسیر تصویب گزارش نهایی کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس به گونه ای حرکت خواهند کرد که هم بر اساس رهنمود های رهبر انقلاب از حدود مصالح نظام خارج نشوند و هم به وظیفه خود در قبال مردم عمل کنند.

موحد با تاکید بر اینکه قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس در هفته آینده بسیار بعید است، گفت: جلسات کمیسیون اصل نود برای بررسی و جمع بندی نهایی گزارش پرونده اختلاس هفته آینده نیز ادامه پیدا می کند .

به گزارش خبر نگار مهر پیش از این محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص احتمال قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس در جلسه غیر علنی گفته بود : تصمیم گیری درباره قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در جلسه علنی یا غیر علنی بر عهده هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است اما بنده به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه با قرائت این گزارش در جلسه غیر علنی به هیچ عنوان موافق نیستم.

وی با تاکید بر اینکه پوشاندن حقایق این پرونده به هیچ وجه به نفع کشور نیست، اظهار داشت: افکار عمومی جامعه منتظر برخورد نظام با این فساد است و قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در جلسه غیر علنی به هیچ وجه افکار عمومی را قانع نمی کند.

در پی واگذاری مسئولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای به تاریخ 10/7/1390 از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کردند که در این باره ماده 233 آئین نامه درباره رئیس جمهور،وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، مسئول دفتر رئیس جمهور و مسئولان دولتی مرتبط با این پرونده اعمال شود.

پس از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید فضای رسانه ای در قبال بررسی پرونده اختلاس بزرگ به گونه ای باشد که مسئولان بررسی این پرونده اسیر جنجال های رسانه ای شوند، در جلسه نمایندگان شاکی مقررشد فرصتی در اختیار مسئولان گذاشته شود که پرونده اختلاس در جوی آرام و تحت نظارت جدی نمایندگان بررسی شود.در نتیجه شکایت نمایندگان تا اعلام گزارش کمیسیون اصل نود مسکوت ماند.



با خارج شدن شکایت 11 نماینده از رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، مسئول دفتر رئیس جمهور از دستور کار کمیسیون اصل نود، تعدادی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر اقتصاد را کلید زدند.

طراحان استیضاح برای به جریان انداختن این طرح در صحن علنی مجلس منتظر قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس هستند.

طراحان استیضاح هشدار داده اند در صورتی که کوتاهی یا تخلف وزیر اقتصاد در پرونده اختلاس در گزارش کمیسیون اصل نود ثابت شود طراحان استیضاح کوتاه نخواهند آمد.