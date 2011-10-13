برگزاری اولین مرحله آزمون متقاضیان شرکت در سرشماری

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله از آزمون شرکت کنندگان در دوره های آموزشی طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 شهرستان رباط کریم ظهر پنجشنبه در مرکز آموزش ضمن خدمت معلمان شهرستان (محل برگزاری این کلاسها) برگزار شد.

در این مرحله از آزمون 223 نفر از متقاضیان مرد و زن شرکت داشتند.

کلاسهای آموزشی سرشماری نفوس ومسکن در شهرستان رباط کریم از روز شنبه 16 مهر ماه آغاز شده و تا 28مهر ادامه خواهد داشت.

این دوره آموزشی در قالب شش کلاس و از ساعت هشت تا 14 برگزار می شود.

130نفر در هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان رباط کریم که از دوم تا 22 آبان ماه برگزار می شود، مشارکت خواهند داشت.