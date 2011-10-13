خط انتقال گاز شهری منطقه کن ترکید

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروندان بدنبال انتشار شدید گاز از محل آسیب دیدگی لوله اصلی گاز در غرب بزرگراه همت، تقاطع کوهسار وقوع این حادثه را به سامانه 125 اطلاع دادند که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 27 به محل اعلام شده اعزام شدند.

علیرضا جوقینی فرمانده ایستگاه 27 در مورد این حادثه گفت: در هنگام گودبرداری در خیابان بر اثر بی احتیاطی راننده بیل مکانیکی، لوله اصلی گاز دچار شکستگی و نشت شدید گاز شد.

وی گفت: آتش نشانان بی درنگ اقدام به ایمن سازی محل حادثه کرده و با بستن نوارهای هشدار دهنده از تردد خودروها و عابران از اطراف آن ممانعت به عمل آوردند.

جوقینی افزود: آتش نشانان همچنین با استفاده از یک رشته لوله آبرسانی به صورت آماده در اطراف محل نشت گاز مستقر شدند تا در صورت بروز هر گونه آتش سوزی از گسترش آن جلوگیری کنند.

این حادثه سرانجام با ایمن کردن کامل محل حادثه توسط آتش نشانان و قطع کامل انتشار گاز از قسمت شیر خط اصلی آن با همکاری عوامل گاز منطقه، بدون هیچ گونه حادثه ای در کمتر از یک ساعت به پا یان رسید.