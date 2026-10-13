بازگشت آرامش به جو استان سمنان؛ وزش باد برای امروز

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه های هواشناسی نشان می دهد بعد از ۷۲ ساعت ابری همراه با بارش های نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان سمنان به ویژه شمال و شرق، آرامش به جوّ استان بازگشته است.

ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان همزمان با بعد از ظهر شنبه و فعالیت آن تا دو شنبه سبب بروز بارش و سیلاب های بزرگ و کوچک شده بود.

همزمان با صبح سه شنبه اما همه هشت شهرستان استان سمنان آسمانی صاف و آفتابی دارند و دمای هوا نیز تا سه درجه گرمتر شده است.

برای مرکز استان سمنان طی روز سه شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ آسمان صاف همراه با وزش باد و در ساعات بعد از ظهر گرد و خاک پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان ۲۸ و ۱۷ است که دو درجه از دیروز گرمتر محسوب می شود.

در ایوانکی، آرادان و گرمسار به صورت مشترک آسمان صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد و گرد و خاک پیش بینی شده است برای سرخه و مهدیشهر هم آسمان صاف همراه با ابرهای پراکنده و وزش باد به ویژه در ساعات بعد از ظهر، پیش بینی شده است.

در میامی بعد از دو روز بارانی، آسمان صاف شده اما موضوع قابل ذکر اینجا است که در منطقه رضوان کالپوش از امشب کم کم ابرها وارد شده و در روز چهارشنبه در شمال و شرق شهرستان میامی، بارش های نسبتاً شدید را خواهیم داشت

برای شاهرود آسمان صاف همراه با وزش باد پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود طی روز سه شنبه ۲۴ و ۱۳ درجه بالای صفر خواهد بود و از فردا کم کم با ورود جبهه هوای کم فشار در ارتفاعات شهرستان بارش های خفیفی را شاهد خواهیم بود.

در دامغان هم شرایط مشابه است امروز آسمان صاف است اما فردا در ارتفاعات شمالی، رگبارهای بارشی را خواهیم داشت همزمان با روز سه شنبه شاهد وزش باد در این شهرستان خواهیم بود.

در مجموع باید گفت که امروز آسمان تمام شهرستان های استان سمنان جوی آرام را شاهد خواهد بود و فردا در ارتفاعات شاهرود، دامغان و میامی بارش های رگباری خفیف را خواهیم داشت.