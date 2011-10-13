75 درصد از خواسته های مقاومت در تبادل اسرا محقق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اسماعیل هنیه امروز اظهار داشت : در قرارداد تبادل اسرا با اسرائیل بیش از 75 درصد خواسته های حماس محقق شده است و این توافق به مثابه تسلیم اسرائیل در برابر اراده ملت فلسطین است.

وی با بیان اینکه توافق تبادل اسرا با اسرائیل یک دستاورد ملی بی نظیر برای فلسطینی ها به شمار می رود، گفت : این توافق کارآمد بودن گزینه مقاومت در تحقق اهداف و آرمانهای ملت فلسطین را ثابت می کند.

هنیه در ادامه تاکید کرد جنبش حماس هرگز اسرای خود را در زندانهای اشغالگران اسرائیلی فراموش نخواهد کرد و برای آزادی تمام اسیران فلسطینی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

خاطرنشان می شود به موجب توافق به دست آمده در خصوص مبادله اسرای فلسطینی و گلعاد شالیت میان رژیم صهیونیستی و حماس، هزار و 27 فلسطینی در ازای آزادی نظامی صهیونیست آزاد خواهند شد.