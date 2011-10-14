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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

کاراته قهرمانی جهان - مالزی/

شهرجردی به مدال برنز بخش کاتا دست پیدا کرد

شهرجردی به مدال برنز بخش کاتا دست پیدا کرد

کاتاروی تیم جوانان کشورمان با شکست نماینده اسلواکی در دیدار رده بندی بخش کاتای مسابقات کاراته قهرمانی جوانان جهان موفق به کسب مدال برنز این رقابت‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان در مالزی با کسب یک مدال برنز برای تیم جوانان ایران آغاز شد.

ابوالفضل شهرجردی، کاتاروی جوانان کشورمان کار خود را در پیکارهای جهانی با پیروزی مقابل نماینده کلمبیا آغاز کرد. وی در ادامه کاتاروهای اندونزی، مصر و فرانسه را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رسید. او در مرحله نیمه نهایی نتیجه را به حریفی از ژاپن واگذار کرد و در جدال برای کسب مدال برنز با نتیجه 4 بر یک از سد نماینده اسلواکی گذشت و به نشان برنز دست پیدا کرد.

هفتمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان در شهر "مالکا"، مالزی جریان دارد.

کد مطلب 1432442

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