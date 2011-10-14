شهرجردی به مدال برنز بخش کاتا دست پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان در مالزی با کسب یک مدال برنز برای تیم جوانان ایران آغاز شد.

ابوالفضل شهرجردی، کاتاروی جوانان کشورمان کار خود را در پیکارهای جهانی با پیروزی مقابل نماینده کلمبیا آغاز کرد. وی در ادامه کاتاروهای اندونزی، مصر و فرانسه را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رسید. او در مرحله نیمه نهایی نتیجه را به حریفی از ژاپن واگذار کرد و در جدال برای کسب مدال برنز با نتیجه 4 بر یک از سد نماینده اسلواکی گذشت و به نشان برنز دست پیدا کرد.

هفتمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان در شهر "مالکا"، مالزی جریان دارد.