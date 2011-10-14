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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

15 موج شکن در هرمزگان به بهره برداری می رسد

15 موج شکن در هرمزگان به بهره برداری می رسد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مشاور عمرانی اداره کل بنادر ودریانوردی هرمزگان گفت: 15 موج شکن امسال در بنادر و جزایر هرمزگان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم ناصری فخر عنوان کرد: ساخت این موج شکنها از سال 89 آغاز شده و 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه 80 میلیارد ریال برای ساخت این موج شکن ها اختصاص یافته است، بیان داشت: هر موج شکن با سه متر عمق و 3.5هکتار وسعت ظرفیت پهلو دهی 50 فروند قایق و 20 فروند لنج را دارد.

مشاور عمرانی اداره کل بنادر ودریانوردی هرمزگان با بیان اینکه مطالعات ساخت سه موج شکن دیگر نیز امسال آغاز می شود، اظهارداشت: برای ساخت هرموج شکن شش میلیارد تومان هزینه می شود که زمینه اشتغال بیش از 70 نفر نیز فراهم می شود.

ناصری فخر با اشاره به اینکه خرداد امسال موج شکن بندر شِناس در شهرستان بندرلنگه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید، افزود: محرومیت زدایی، ساماندهی سواحل، ایجاد اشتغال، بهره برداری ایمن از دریا و پدافند غیر عامل از مهمترین اهداف ساخت موج شکنهاست.

کد مطلب 1432463

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