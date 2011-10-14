نیما دهقان تهیه‌کننده برنامه "مجله تئاتر" درباره موضوع این هفته برنامه به خبرنگار مهر گفت: با حضور دکتر حسین سلیمی مدیر اسبق اداره کل هنرهای نمایشی بحث تئاتر خصوصی در ایران را بررسی خواهیم کرد.

وی افزود: موانع و مشکلات مدیریت در حوزه تئاتر نیز موضوع دیگری است که سلیمی در برنامه فردا شب سعی دارد پیشنهاداتی برای خروج از این بحران مدیریتی ارائه دهد.

"مجله تئاتر" روزهای شنبه ساعت 23:15 به صورت زنده با اجرای منوچهر اکبرلو از شبکه چهار روی آنتن می‌رود و در جهت بازگویی مشکلات صنفی تئاتر قدم برمی‌دارد.

"مجله تئاتر" در مدت زمان 75 دقیقه شامل بخش‌های گفتگو، نظرسنجی، مسابقه، کافه خبر و نقد نمایش‌های روز شنبه 23 مهر ماه پخش می‌شود.

