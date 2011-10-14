ایران گل به خودی نمی زند!/ طرح با این بی نظمی کار سپاه قدس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه های آلمانی زبان سوییس در شماره های امروز خود ادعاهای دولت آمریکا مبنی بر طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن توسط جمهوری اسلامی ایران را در سطح گسترده ای پوشش داده و مقالات و مصاحبه های مختلفی را در این زمینه چاپ کرده اند که چکیده آنها بشرح زیر است:

سپاه تصمیم گرفته بود حتما انجام می شد!



روزنامه DER BUND طی مقاله ای به قلم مارتین کیلیان و تحت عنوان «توطئه قتل شگفت آور» به این ادعا پرداخته و نوشته است : این طرح واقعاً مانند یک داستان هالیوودی است!

این روزنامه آورده است: باب بر، مامور سابق سازمان سیای آمریکا که سالها برای این سازمان در کشورهای عربی مشغول به کار بوده، به این موضوع تردید دارد.وی می گوید که «در ایران شیرازه کار از دست نرفته است که اقدام به چنین طرح آماتوری کرده اند. این درحالیست که سپاه قدس اگر تصمیم گرفته بود که کسی کشته شود این امر حتما صورت می گرفت».

به اذعان این روزنامه کارشناسان امور ایران در واشنگتن نیز نسبت به این امر تردید داشته و تاکید می کنند آنها این سئوال را مطرح می سازند که چرا تهران درست اینک که روابط بین ریاض و واشنگتن دستخوش بحران است توطئه قتل مزبور را طراحی کرده که این امر باعث همبستگی بیشتر آمریکا با ریاض شود؟

بنابر تحلیل این روزنامه، ایران از رویاروئی مستقیم با آمریکا خودداری می کند.

ایران گل به خودی نمی زند!



روزنامه TAGES ANZEIGER نیز طی مقاله ای به قلم توماس آوناریوس نوشته که سیاست داخلی ایران اغلب به هم خورده توصیف می شود. این روزنامه نیز تاکید کرده کارشناسان امر در موضوع طرح ایران برای ترور سفیر سعودی تردید دارند و این سئوال را مطرح می کنند که رژیم ایران چه سودی می توانسته از این موضوع ببرد؟ شاید نیز بتوان این نتیجه را گرفت که با طرح این توطئه یعنی ترور عادل الجبیر، سفر عربستان سعودی در واشنگتن قرار بوده که روابط سرد بین ریاض و تهران بطور نهائی تیره ساخته شود و این امر در نهایت باعث تحکیم پیوند ریاض و واشنگتن شود که بخاطر بهار عربی و حمایت آمریکا از آن و همچنین مخالفت واشنگتن با به رسمیت شناخته شدن استقلال فلسطین در این میان دچار بحران شده و در اینجا این سئوال پیش می آید که آیا طرح توطئه مزبور، گل زدن ایران به دروازه خود بوده است؟!

این روزنامه با اشاره به توانمندی های سپاه ایران نوشته است: این موضوع که سپاه قدس سوء قصدی را در آمریکا با این بی نظمی طراحی کرده باشد نیز غیر متحمل به نظر می رسد و مردان حکومت ایران برای اجرای چنین طرح مهم و بزرگی خیلی حرفه ای تر عمل می کنند!

این روزنامه به شکل ظریفی به تکاپوی عربستان برای مقابله با ایران اشاره کرده و آورده است: بین ایران و عربستان سعودی منابع اختلاف زیادی وجود دارد. این دو کشور رقابت سرسختی در زمینه قدرت برتر شدن در این منطقه نفت خیز و خلیج فارس دارند. از زمان بروز قیام ها در بهار سالجاری در برخی از کشورهای این منطقه، بین ریاض و تهران یک جنگ سرد وجود دارد. اسناد محرمانه آمریکا که از سوی ویکی لیکس منتشر شده اند نشان می دهند که سران سعودی نگران حضور تهاجمی تهران در منطقه هستند. در این اسناد آمده که « که ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی صریحا در ارتباط با رژیم تهران تاکید کرده بود که «سر این مار باید قطع شود».

این موضوع خیلی غیر محتمل است



روزنامه BASLER ZEITUNG نیز در این زمینه مصاحبه ای با هانس گرتنر، کارشناس امنیتی در انستیتوی سیاست بین المللی در وین انجام داده که بشرح زیر است:

گرتنر، در واشنگتن قرار بوده سپاه قدس که یکی از سپاه های زیر مجموعه سپاه پاسداران ایران است، سفیر عربستان سعودی در این شهر را ترور نماید. این موضوع تا حدودی ماجراجویانه به نظر نمی آید؟



در واشنگتن از برنامه هائی در این زمینه صحبت می شود. یعنی معلوم نیست که چنین برنامه اصلاً می توانسته به اجرا درآید. من فعلا این موضوع راخیلی غیر محتمل می دانم.

چرا؟



آدم باید اندکی فکر بکند که این امر به چه معنائی است. چنین موضوعی اعلان جنگ از سوی تهران علیه آمریکا بود که می تواند پیامدهای فاجعه آمیزی برای منطقه خاورمیانه در بر داشته باشد. شاید در سپاه قدس در ایران در این زمینه فکر شده باشد ولی این موضوع که این امر فراتر از یک فکر بوده باشد جای تردید دارد.

آیا این موضوع آمریکا را بیش از حد برآشفته کرده است؟



اریک هولدر، وزیر دادگستری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود در نیویورک خود را خیلی تهاجمی نشان می داد. ولی من اینگونه اطلاع رسانی را غیر مناسب می دانم.

آیا شما یک پس زمینه سیاسی را در این خصوص می بینید؟



آنگونه که ما در سال گذشته در انتشار اسناد محرمانه آمریکا از سوی ویکی لیکس شاهد بودیم، سران عربستان سعودی بقدری در باره برنامه هسته ای مسئله دار رژیم تهران نگران بوده اند که به کرات از آمریکا خواسته بودند تا حملات نظامی علیه آن انجام دهد. آنچه ما امروز شاهد آن هستیم، یک حمایت آشکار از سوی واشنگتن از این همپیمان مهم خود در خاورمیانه یعنی عربستان سعودی است.

منظور شما چیست؟



آمریکا اینک تصریح می نماید که اینگونه مسائل را بدون عمل متقابل نخواهد گذاشت. اینک باید انتظار یک واکنش قوی از سوی آمریکا بود.

یعنی حمله نظامی از سوی آمریکا علیه ایران؟



حداقل در حد یک تهدید به جنگ. این موضوع که این تهدید به یک جنگ واقعی منجر شود من تردید دارم.

و اینک با این رویداد همپیمان آمریکائی خود را بیشتر به خود پیوند می دهند؟



این اتهام بزرگ به ایران نشان می دهد که منافع آمریکا در این منطقه تا چه حد مهم هستند. شاید هم واشنگتن از موضوع توطئه ترور مزبور استفاده می کند تا خود را خیلی روشن و صریح تر در کنار عربستان سعودی قرار دهد.

چرا آمریکائی ها باید چنین کاری بکنند؟



من فکر می کنم که آمریکا اطلاعاتی در باره ایران که تلاش می کند تا قیامی را در عربستان بوجود آورد دارد. اگر این موضوع صحت داشته باشد اینک آمریکائی ها یک علامت صریحی را می دهند. من در اینجا از تئوری توطئه صحبت نمی کنم.

آمریکائی ها از اینکه در پشت سر عربستان سعودی قرار بگیرند مشکلی ندارند؟



مسلماً این موضع برخی از اعضای دولت آمریکا، اوباما را در وضعیت اضطراری قرار می دهد. آمریکا از بهار عربی و سران آن حمایت می کند. ولی آمریکائی ها در باره عربستان سعودی در این زمینه استثنا قائل می شوند. ظاهرا آمریکائی ها بر این باورند که در شبه جزیره عربی فقط سعودی ها هستند که می توانند ثبات را تضمین نمایند و به همین خاطر اینگونه موضع می گیرند.