تغییرات مدیریتی در قوه قضاییه؛ گامی برای افزایش رضایتمندی مردم

حجتالاسلام و المسلمین سیدجواد حسینیکیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی درباره انتصابهای جدید در قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاه قضایی برای پیشبرد قدرتمند برنامههای خود به نیروهای توانمند و تیمی منسجم نیاز دارد و با توجه به آغاز دوره جدید مسئولیت رئیس جدید قوه قضاییه، ایجاد شتاب و تحول در این دستگاه ضروری است.
وی افزود: مدیران و مسئولان جدید با استفاده از ایدههای نو، میتوانند برای تحول در قوه قضاییه و همسو با منویات رهبر معظم انقلاب، زمینه اجرای اقدامات مؤثر و مورد انتظار مردم را فراهم کنند.
حسینیکیا با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تحول قضایی اظهار کرد: الکترونیکی شدن فرایندهای قضایی، تقویت حقوق شهروندی، اطلاعرسانی شفاف و کاهش اطاله دادرسی از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی، حل مشکلات موجود در فرایند رسیدگی به پروندهها و تسریع در حلوفصل دعاوی را از مطالبات مردم دانست و گفت: تغییرات جدید در قوه قضاییه باعث ایجاد بارقهای از امید در دل مردم میشود و به افزایش رضایتمندی آنان منجر خواهد شد.
حسینیکیا بیان کرد: حضور افراد جدید با ایدههای تازه میتواند در روند فعالیتهای قوه قضاییه تأثیرگذار باشد و با ایجاد شتاب در مسیر تحول، زمینه تحقق اهداف دستگاه قضایی و منویات رهبر معظم انقلاب را فراهم کند.
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