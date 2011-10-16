مستند "آخرین پرواز" با روایت زندگی شهید عباس دوران تهیه شد

علی ناجی، تهیه‌کننده و کارگردان این مستند به خبرنگار مهر گفت: این مستند داستانی به سفارش صدا و سیمای مرکز فارس تهیه شده است.

وی ادامه داد: تولید این فیلم مستند از سال 1388 آغاز شد و پس از گذراندن مراحل تولید و فنی به مدت دو سال، جهت پخش در سالروز شهادت سرلشکر خلبان شهید عباس دوران آماده پخش شده است.

این تهیه‌کننده با بیان اینکه این فیلم مستند در ژانر دفاع مقدس تولید شده است، ابراز داشت: این مستند سرگذشت یکی از قهرمانان هشت سال مقاومت و پایداری را به تصویر می‌کشد، مردی که رهبر معظم انقلاب او را قهرمان ملی ایران نامید.

وی ادامه داد: این فیلم از سال‌های کودکی شهید دوران آغاز و با روایت همرزمانش و همچنین بازسازی کلیه صحنه‌های عملیات هوایی تولید شده است.

ناجی تصریح کرد: برای اولین بار در ایران از سیستم جلوه‌های ویژه پرده سبز در ژانر فیلم‌های هوایی استفاده شده است که بر اساس آن عوامل تولید توانستند صحنه‌ها را به صورت مجازی به گونه‌ای بازسازی کنند که به واقعیت نزدیک باشد.

وی بیان داشت: دو سال کار تصویر برداری در شیراز، تهران، اصفهان و بوشهر (پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی) و هشت ماه کار پویانمایی از سوی یک گروه شش نفره انجام شد.

این کارگردان افزود: برای اولین بار نیز شعر و آهنگ بسیار زیبایی تهیه شده که در خور شخصیت این شهید والا مقام و خلبانان ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در تیتراژ پخش می‌شود.

وی در خصوص داستان این فیلم مستند گفت: در سال 1361 قرار بود کنفرانس سران غیر متعهدها در بغداد انجام شود، با توجه به اینکه این کشور در حال جنگ با ایران بود حفاظت از شهر بغداد اهمیت بسیار زیادی داشت. صدام در یک پیام رادیویی و تلویزیونی شهر بغداد را دومین شهر امن دنیا خواند و این تبلیغات، همراه با نصب موشک‌های سام، رولند فرانسوی و استینگر آمریکایی در جای جای حریم هوایی بغداد بود.

ناجی ادامه داد: همچنین پوشش ضد هوایی بسیار مستحکم و قوی نیز از آن پشتیبانی می‌کرد. در چنین شرایطی که حتی یک کبوتر از دید رادارها و موشک‌های رژیم بعث عراق در امان نبود چند روز مانده به اجلاس سران غیر متعهدها در بغداد، عملیات بزرگی طراحی شد.

این تهیه‌کننده افزود: در ابتدا 14 فروند هواپیما عهده‌دار انجام عملیات شدند، اما در نهایت تعداد جنگنده‌ها به دو فروند کاهش یافت و فرمانده اسکات ران، شهید دوران به همراه منصور کاظمیان و دو خلبان دیگر، داوطلب حمله به بغداد شدند. این عملیات در ساعت 5:40 دقیقه بامداد 30/4/1361 در اولین روز ماه مبارک رمضان انجام شد و پس از ورود دو فروند هواپیما به حریم هوایی بغداد عباس دوران پالایشگاه الدوره بغداد را بمب باران کرد و سپس وارد شهر بغداد شد. با آتش گرفتن موتور هواپیما امیر منصور کاظمیان از هواپیما بیرون پرید و عباس دوران که هیچ‌گاه نمی‌توانست اسارات را تحمل کند با یک عملیات شهادت طلبانه هواپیما را به یکی از ساختمان‌های شهر بغداد کوبید.

وی ادامه داد: این عملیات باعث شکست سخت تبلیغات بعث عراق شد و در آن زمان تمام خبرگزاری‌ها آن را پوشش دادند از این رو کنفرانس سران غیر متعهدها در بغداد لغو و به هندوستان منتقل شد. این بزرگ‌ترین عملیات نظامی- سیاسی نیروی هوایی ایران بود که تا پایان جنگ نیز نظیر آن اجرا نگردید. در سی‌ام تیرماه 1361 در ساعت 40/6 بامداد عباس دوران به شهادت رسید و درست 20 سال بعد در سی‌ام تیرماه1381 در ساعت 40/6 دقیقه بامداد پیکر او با افتخار از مرز خسروی همراه با 570 شهید گلگون کفن وارد ایران شد.

حسین ناجی، محمد ابراهیم دوران و علی دوران در این فیلم مستند به ایفای نقش پرداختند.

عوامل اصلی تولید مستند "آخرین پرواز" عبارتند از فیلمنامه، تهیه‌کننده و کارگردان: علی ناجی، مدیر تصویربرداری و تدوین: علی ناجی، ناظر نظامی: سروان حمید رضا تندرو، ناظر تلویزیونی: عبدالرضا رضایی، دستیاران تصویر: عبدالرضا ملکی، رضیه مسعودی، حسین کشوری زاده، گروه انیمیشن: مهدی یوسفی، محمد هاشم الله ربی، زهرا یار الهی، حسین انصاری، فرحناز پور فریدون، نرگس یزدیانی، گریم: فرشاد تندنویس، سمیه عوض زاده، صدابردار: صادق هاشمی، مژده شایگان، گوینده متن: خسرو شمشیر گران، خواننده تیتراژ: محمدرضا اسدی و شاعر: امیر خشایار جوادی.