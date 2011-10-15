سم پاشی خانه جان کودک 6 ساله را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کهیایی اظهار داشت: روز گذشته یک خانواده 4 نفره به همراه خواهر صاحبخانه که میهمان آنها بود، دچار مسمومیت شده که به اورژانس بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک منتقل می شوند.

وی افزود: در بیمارستان متاسفانه پسر شش ساله این خانواده در اثر شدت مسمومیت فوت کرده و بقیه افراد تحت مداوا قرار گرفتند.

کهیایی درباره علت حادثه عنوان کرد: صاحبخانه از دو نفر به نامهای علیرضا و امیر می خواهد که خانه وی را برای مبارزه با حشرات مزاحم سم پاشی نمایند و این سموم عامل مسمویت افراد در منزل می شود.

وی خاطر نشان کرد: در این زمینه پرونده ای تشکیل شده است و تحقیقات درباره عاملان و چگونگی وقوع این سهل انگاری پرهزینه ادامه دارد.