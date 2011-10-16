گاز 6 فاز پارس جنوبی در نیروگاهها سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شیخ بهایی درباره آخرین وضعیت گازرسانی به نیروگاههای کشور با بیان اینکه در نیمه اول مهر ماه امسال به طور متوسط روزانه 157.4 میلیون متر مکعب گاز به واحدهای نیروگاهی گاز طبیعی تحویل شده است، گفت: این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان گازرسانی به نیروگاهها حدود 150.7 میلیون متر مکعب در روز بوده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در نیمه نخست مهر ماه سالجاری به طور متوسط روزانه هفت میلیون متر مکعب گاز بیشتری تحویل نیروگاههای ایران شده، تصریح کرد: در این مدت در مجموع بیش از 2 میلیارد و 518 میلیون متر مکعب گاز در نیروگاهها مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته این مقام مسئول در نیمه نخست مهر ماه سالجاری نزدیک به 4.5 درصد تحویل گاز به نیروگاههای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه در 6 ماهه نخست سالجاری در مجموع بیش از 26 میلیارد و 616 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در نیروگاههای ایران مصرف شده است، اظهار داشت: در 202 روز نخست امسال نیز به طور متوسط روزانه 144.2 میلیون متر مکعب و در مجموع بیش از 29 میلیارد و 128 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه های کشور تحویل شده است.

به گزارش مهر، هدف از ساخت هر فاز استاندارد پارس جنوبی با سرمایه گذاری 4.5 تا 5 میلیارد دلاری تولید روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از مخزن مشترک با قطر در خلیج فارس است.