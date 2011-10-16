سایت جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان راه اندازی می شود

محمد علی دشت گلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تقویت جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی در مریوان بیان کرد: در راستای توجه بیشتر به تقویت این جشنواره سایت مستقل اینترنتی برای آن طراحی و راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: تمام هزینه های مربوط به راه اندازی این سایت اینترنتی از سوی مرکز تامین می شود و انتظار می رود که در کمترین زمان ممکن زمینه برای عملیاتی شدن این کار که تاثیر زیادی بر روند تقویت جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی در مریوان دارد، فراهم شود.

سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی کشور عنوان کرد: راه اندازی سایت مستقل اینترنتی زمینه را برای اطلاع رسانی بهتر در خصوص چگونگی برگزاری جشنواره و حضور بیشتر گروه های خارجی در آن فراهم می کند.

دشت گلی در ادامه با اشاره به این نکته که نمایش خیابانی یکی از سخت ترین و پیچیده ترین نوع نمایش است، گفت: نمایش خیابانی در طول تاریخ و با شرایط گوناگون روی پای خود ایستاده و همواره محلی برای ابراز وجود داشته است و اکنون که ششمین جشنواره بین المللیی تئاتر خیابانی در مریوان برگزار شد نشان از تاثیرگذاری و جایگاه این نوع نمایش در میان مردم است.

وی در پایان یادآور شد: انتظار می رود که برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی در مریوان زمینه را برای توسعه و اعتلا بیش از پیش این نوع نمایش و برنامه ریزی برای حمایت و همچنین اجرای عمومی نمایش های خیابانی در سطح کشور و در طول سال را فراهم کند.

ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان روز یکشنبه 24 مهر ماه با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پایان می رسد و گروه های برتر معرفی و از آثار برگزیده نیز تجلیل می شود.