منچسترسیتی با پیروزی مقابل آستون ویلا صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان روز شنبه با برگزاری شش دیدار ادامه پیدا کرد که در مهمترین دیدارهای این روز تیم‌های چلسی و منچسترسیتی مقابل حریفان خود به برتری رسیدند. تیم فوتبال من سیتی با پیروزی پرگل 4 بر یک مقابل آستون ویلا از تساوی یونایتد مقابل لیورپول نهایت استفاده را کرد و خود را به صدر جدول رساند.

چلسی نیز در استمفوردبریج با نتیجه 3 بر یک از سد اورتون گذشت. شاگردان "ویلاس بواس" چهارمین پیروزی پیاپی خانگی خود را در این بازی بدست آوردند. در غیاب "فرناندو تورس" که به دلیل محرومیت در این بازی حضور نداشت، دیدیه دروگبا به میدان رفته بود. گل‌های چلسی را در بازی مقابل اورتون جان تری، رامیرس و دانیل استوریج به ثمر رساندند.

- نتایج کامل دیدارهای روز شنبه مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان به شرح زیر است:

* منچسترسیتی 4 - آستون ویلا یک

گل‌ها: ماریو بالوتلی (28)، آدام جانسون (47)، ونسنت کمپانی (52) و جیمز میلنر (71) برای من سیتی و استیفن وارناک (65) برای آستون ویلا

* نورویچ سیتی 3 - سوانسی سیتی یک

گل‌ها: آنتونی پیلکینگتون (1 و 63) و راسل مارتین (10) برای نورویچ سیتی و دنی گراهام (12) برای سوانسی

* کوئینز پارک رنجرز یک - بلکبرن یک

گل‌ها: حیدر هلگوسان (16) برای کوئینز پارک رنجرز و کریستوفر سامبا (24) برای بلکبرن

* استوک سیتی 2 - فولهام صفر

گل‌ها: روری دلاپ (80) و جان والترز (87)

* ویگان یک - بولتون 3

گل‌ها: محمد دیامه (40) برای ویگان و نایجل ریو کوکر (4)، دیوید انگوگ (45) و کریس ایگلز (90) برای بولتون

* چلسی 3 - اورتون یک

گل‌ها: دانیل استاریج (32)، جان تری (45) و رامیرس (62) برای چلسی و آپوستولوس ولیوس (81) برای اورتون

- هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* وست برومویچ - ولورهمپتون

* آرسنال - ساندرلند

* نیوکاسل - تاتنهام

جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 22 امتیاز

2- منچستریونایتد 20 امتیاز

3- چلسی 19 امتیاز

4- نیوکاسل 15 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- وست برومویچ 5 امتیاز - تفاضل گل 5- (یک بازی کمتر)

19- ویگان 5 امتیاز - تفاضل گل 8-

20- بلکبرن 5 امتیاز - تفاضل گل 9-