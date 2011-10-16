فیلم تلویزیونی "جنون دو نفره" با بازی صحت کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "جنون دو نفره" به تهیه‌کنندگی محمدرضا خجسته با بازی بهاره رهنما و سروش صحت در تهران کلید خورد.

بهاره رهنما در "جنون دو نفره" نقش یک دکتر دندانپزشک و نقش مقابل و همسر او را سروش صحت بر عهده دارد که او نیز وکیل پایه یک دادگستری است. این زن و شوهر تحصیلکرده بر خلاف برخورداری از زندگی و امکانات مناسب و جایگاه اجتماعی خوب قادر نیستند مشکلات زناشویی خود را حل کنند و به همین دلیل تا مرز طلاق پیش می‌روند.

"جنون دو نفره" درونمایه‌ای اجتماعی و خانوادگی دارد. این فیلم را کرمیار بر اساس فیلمنامه‌ای از فروغ فروهیده کارگردانی می‌کند، البته او بازنویسی فیلمنامه را نیز بر عهده دارد و سریال "یک روز قبل" سال گذشته به کارگردانی او به روی آنتن رفت.

شهزاد صفوی، وحید حیدری، بیتا کریمخانی دیگر بازیگران این تله فیلم هستند و هیوا کاظم‌نژاد و علی کرمیار هم به عنوان بازیگران خردسال گروه را همراهی می‌کنند. عوامل این فیلم پس از تصویربرداری صحنه‌های مربوط به تهران به رامسر سفر خواهند کرد.

دیگر عوامل "جنون دو نفره" عبارتند از مدیر تصویربرداری: مجتبی رحیمی، مدیر تولید: سعید شرفی کیا، مدیر صدا برداری: فرخ فدایی، طراح صحنه و لباس: حسین منصور فلاح، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: سید هاشم میرطالبی، طراح چهره پردازی: حامد علی بخشی، منشی صحنه : مرضیه آذری، مدیر تدارکات: مسعود شرفی کیا و عکاس: محمد رحمانی صادق.