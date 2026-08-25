به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب عصر سه شنبه در نشست مشترک با مدیرکل و مسئولان اداره‌کل ثبت احوال فارس، با اشاره به اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور گفت: واگذاری فرایندهای مرتبط با حصر وراثت به ثبت احوال، گامی مؤثر در راستای قضازدایی، کاهش مراجعات مردم به محاکم و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان است.

وی افزود: با اجرای این طرح، بیش از ۵۰ هزار پرونده از دوش دستگاه قضایی برداشته شده و مردم نیز می‌توانند فرایند دریافت گواهی حصر وراثت را با سهولت و سرعت بیشتری پیگیری کنند.

رئیس‌کل دادگستری فارس با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های بین‌دستگاهی گفت: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدماتی که ضرورتی برای ورود مستقیم دستگاه قضایی به آنها وجود ندارد، ضمن کاهش حجم پرونده‌ها و مراجعات، هزینه و زمان مردم را نیز کاهش می‌دهد.

رجایی‌نسب ادامه داد: توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، یکی از مسیرهای مهم تسهیل امور مردم است و باید با تعامل و همکاری بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات و موانع موجود در فرایند ارائه خدمات، از جمله مسائل مرتبط با اسناد ممنوع‌الخدمات، تأکید کرد.

حساسیت زمان ثبت فوت در حقوق وراث

رئیس‌کل دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود، صدور گواهی فوت را از خدمات حساس ثبت احوال دانست و گفت: دقت در تعیین زمان فوت، به‌ویژه در حوادث و تصادفات خانوادگی، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه تقدم و تأخر فوت افراد می‌تواند تأثیر مستقیمی بر حقوق وراث داشته باشد.

وی افزود: لازم است این موضوع در تعامل با پزشکی قانونی و با نهایت دقت دنبال شود تا هیچ حقی از افراد ضایع نشود.

رجایی‌نسب همچنین با اشاره به اهمیت تحکیم بنیان خانواده، بر ضرورت تقویت اقدامات فرهنگی در حوزه‌های طلاق و کاهش نرخ تولد تأکید کرد و گفت: آسیب به کانون خانواده، تنها یک مسئله فردی نیست و آثار آن به کل جامعه تسری می‌یابد؛ از این رو نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی، اصولی و تلاش مضاعف در این حوزه هستیم.