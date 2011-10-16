دکتر راجر اسکروتن فیلسوف بریتانیایی و استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد درباره نقش گسترش ایمان و معنویت در ارتقای امنیت و آرامش جوامع به خبرنگار مهر گفت: ایمان و معنویت باعث افزایش امنیت و رفاه افراد یک جامعه می‌شود.

وی افزود: اما وقتی باورهای اعتقادی در تضاد با یکدیگر در جوامع قرار گیرند ماحصل آن بی ثباتی و ناامنی در جوامع خواهد بود. این موضوع را تاریخ به ما نشان داده است. آنچه در اروپا و خاورمیانه اتفاق افتاده است نشان دهنده این موضوع است.

اسکروتن در مورد راهکارهای نهادینه سازی اهمیت معنویت گرایی در میان مردم نیز تصریح کرد: نهادینه سازی معنویت گرایی کار و وظیفه سخت و دشواری است. هنر، ادبیات و موسیقی دربردارنده پیامهای معنوی برای مردم هستند که باید زمینه و فضای رشد و نمو آنها در جوامع فراهم شود تا جای خود را در میان مردم باز کنند.

مؤلف "فرهنگ اندیشه سیاسی" تصریح کرد: همچنین باید زمینه تساهل دینی فراهم شود و اقلیتهای دینی بتوانند عبادات دینی خود را انجام دهند.

اسکروتن یادآور شد: نهادهای آموزشی، نهادهای قانونی و نهادها و سازمانهای دولتی نقش مهمی در نهادینه کردن معنویت گرایی و احترام به نیازهای دینی مردم دارند.

وی تأکید کرد: این احترام به نیازهای دینی مردم به طور فزاینده‌ای از جوامع غربی رخت بربسته است. همچنین شاهد بی توجهی برخی کشورهای دیکتاتوری در جهان اسلام نسبت به این مهم هستیم.

اسکروتن در پایان تصریح کرد: باید به گذشته نگاه کنیم و درس بگیریم. تا دیر نشده باید به این مسائل توجه لازم را داشته باشیم.