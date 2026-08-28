افتتاح و کلنگ زنی ۱۷۰ میلیارد تومان طرح عمرانی روستایی در گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح جمعه در آیین افتتاح بلوار شهدای روستای پشه‌کان گچساران، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی، اظهار کرد: حضور در جمع مردم روستاها و مشاهده به ثمر رسیدن طرح‌های عمرانی، نشان‌دهنده استمرار روند خدمت‌رسانی در مناطق مختلف استان است.

وی با اشاره به افتتاح بلوار شهدای روستای پشه‌کان افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عوارض آلایندگی اجرا شده و به بهره‌برداری رسیده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: اجرای این بلوار علاوه بر ساماندهی و زیباسازی ورودی روستا، نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد و بهبود وضعیت دسترسی اهالی منطقه دارد.

رحمانی با اشاره به اجرای طرح‌های حوزه راه‌های روستایی منطقه تصریح کرد: اصلاح و بهسازی گردنه ورودی روستا و محور ارتباطی پشه‌کان به سمت امامزاده نیز با اعتباری بالغ بر ۷۶ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

وی ادامه داد: علاوه بر این طرح‌ها، ۳۰ پروژه توسعه روستایی دیگر نیز با مجموع اعتباری افزون بر ۸۰ میلیارد تومان در سطح شهرستان گچساران آماده بهره‌برداری و افتتاح شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های روستایی از اولویت‌های دولت است، گفت: اجرای این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، راه و خدمات روستایی، گامی در مسیر بهبود کیفیت زندگی مردم و ایجاد بستر مناسب برای توسعه پایدار مناطق روستایی محسوب می‌شود.

رحمانی با تقدیر از تلاش‌های فرماندار گچساران، بخشدار، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورا و دهیاری روستای پشه‌کان، معاونت هماهنگی امور عمرانی و اداره‌کل امور روستایی استانداری، خاطرنشان کرد: تداوم این روند نیازمند وفاق، همدلی و کار جهادی همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار نهضت خدمت‌رسانی، روند اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند و مردم مناطق روستایی بیش از گذشته از ثمرات این طرح‌ها بهره‌مند شوند.