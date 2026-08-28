به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صبح جمعه در جریان سفر هفته دولت به استان فارس، دفتر نمایندگی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کوهچنار را افتتاح کرد.
این دفتر با هدف توسعه خدمات، تسهیل دسترسی مردم و کاهش مراجعات به شهرستانهای همجوار در حوزههای تعاون، روابط کار و رفاه اجتماعی راهاندازی شده است.
میدری با اشاره به جمعیت حدود ۶۵ هزار نفری کوهچنار، افتتاح این دفتر را گامی در جهت تسهیل امور مردم و ارائه مستقیم خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این شهرستان عنوان کرد.
پیش از راهاندازی دفتر نمایندگی، شهروندان کوهچنار برای پیگیری امور مرتبط با حوزههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناچار بودند بیش از ۳۰ کیلومتر تا شهر کازرون طی کنند.
با افتتاح این دفتر، بخشی از نیازهای اداری و خدماتی مردم شهرستان در محل سکونت آنان پیگیری میشود و مسیر دسترسی شهروندان به خدمات این حوزه کوتاهتر خواهد شد.
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