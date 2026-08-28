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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

افتتاح دفتر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان کوه‌چنار

افتتاح دفتر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان کوه‌چنار

کوه‌چنار- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سفر به فارس دفتر نمایندگی این وزارتخانه در کوه‌چنار را افتتاح تا دسترسی مردم ۶۵ هزار نفری شهرستان به خدمات تسهیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صبح جمعه در جریان سفر هفته دولت به استان فارس، دفتر نمایندگی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کوه‌چنار را افتتاح کرد.

این دفتر با هدف توسعه خدمات، تسهیل دسترسی مردم و کاهش مراجعات به شهرستان‌های همجوار در حوزه‌های تعاون، روابط کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده است.

میدری با اشاره به جمعیت حدود ۶۵ هزار نفری کوه‌چنار، افتتاح این دفتر را گامی در جهت تسهیل امور مردم و ارائه مستقیم خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این شهرستان عنوان کرد.

پیش از راه‌اندازی دفتر نمایندگی، شهروندان کوه‌چنار برای پیگیری امور مرتبط با حوزه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناچار بودند بیش از ۳۰ کیلومتر تا شهر کازرون طی کنند.

با افتتاح این دفتر، بخشی از نیازهای اداری و خدماتی مردم شهرستان در محل سکونت آنان پیگیری می‌شود و مسیر دسترسی شهروندان به خدمات این حوزه کوتاه‌تر خواهد شد.

کد مطلب 6930112

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