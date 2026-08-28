به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح جمعه در آیین بهرهبرداری از خط تولید باتری سولار با فناوری ژل در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: توسعه صنایع مرتبط با حوزه انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند مکمل طرحهای توسعهای استان و کشور باشد.
وی افزود: تولید محصولات مورد نیاز در حوزه انرژی، علاوه بر تکمیل زنجیره تولید، میتواند بخشی از نیازهای کشور را تأمین کرده و در مسیر کاهش ناترازی انرژی اثرگذار باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه ادامه داد: استفاده از ظرفیت دانشگاهها و دانشآموختگان در واحدهای تولیدی، زمینه حرکت صنایع به سمت دانشبنیان شدن و افزایش بهرهوری را فراهم میکند.
سرمست، پیوند میان صنعت و دانشگاه را از رویکردهای مورد حمایت مدیریت استان دانست و گفت: واحدهای صنعتی باید با بهرهگیری از دانش و فناوریهای نوین، خود را با تحولات آینده هماهنگ کنند.
وی همچنین بر ضرورت رعایت الزامات زیستمحیطی در روند توسعه صنعتی تأکید کرد و افزود: توسعه صنعتی زمانی پایدار خواهد بود که ملاحظات زیستمحیطی همزمان با اجرای طرحهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.
در این مراسم، خط تولید باتری سولار با فناوری ژل مبتنی بر نانو سیلیکا با سرمایهگذاری ۷۲ میلیارد تومان در شهرک صنعتی آیتالله هاشمی رفسنجانی به بهرهبرداری رسید.
با راهاندازی این خط تولید، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۱۳۰ نفر فراهم شده است.
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