موانع اجرایی طرح مسکن مهر ایلام رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح یکشنبه در ایلام اظهار داشت: مشکلات در اجرای مسکن مهر در نقاط شهری و روستایی استان ایلام حل می شود.

وی بیان داشت: یک میلیون و 400 هزار واحد مسکن در کلیه نقاط کشور افتتاح شود.

این مسئول عنوان کرد: در استان ایلام 26 هزار و 550 واحد مسکونی در سالهای گذشته در دست ساخت قرار گرفته است.

وزیر راه و مسکن و شهرسازی گفت: از این تعداد واحد 10 هزار واحد آن روستایی، 16 هزار و 550 واحد شهری و در مجموع بین دو میلیون و 690 تا سه میلیون مترمربع نیز در سطح استان ایلام در این دو سال مسکن در دست ساخت است.

نیکزاده عنوان کرد: 500 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار استان ایلام برای مسکن مهر قرار داده است.

وی اعلام کرد: هم اکنون 170 پروژه در بخش راه و جاده در استان ایلام در دست ساخت است.