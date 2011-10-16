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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

نیکزاد:

موانع اجرایی طرح مسکن مهر ایلام رفع می شود

موانع اجرایی طرح مسکن مهر ایلام رفع می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: وزیر مسکن و شهرسازی گفت: موانع اجرایی طرح مسکن مهر در ایلام رفع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح یکشنبه در ایلام اظهار داشت: مشکلات در اجرای مسکن مهر در نقاط شهری و روستایی استان ایلام حل می شود.

وی بیان داشت:  یک میلیون و 400 هزار واحد مسکن در کلیه نقاط کشور افتتاح شود.

این مسئول عنوان کرد: در استان ایلام 26 هزار و 550 واحد مسکونی در سالهای گذشته در دست ساخت قرار گرفته است.

وزیر راه و مسکن و شهرسازی گفت: از این تعداد واحد 10 هزار واحد آن روستایی، 16 هزار و 550 واحد شهری و در مجموع بین دو میلیون و 690 تا سه میلیون مترمربع نیز در سطح استان ایلام در این دو سال مسکن در دست ساخت است.

نیکزاده عنوان کرد: 500 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار استان ایلام برای مسکن مهر قرار داده است.

وی اعلام کرد: هم اکنون 170 پروژه در بخش راه و جاده در استان ایلام در دست ساخت است. 

کد مطلب 1434179

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