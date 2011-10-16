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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

برداشت برنج از مزارع کشاورزی در استان ایلام آغاز شد

برداشت برنج از مزارع کشاورزی در استان ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان ایلام از آغاز برداشت برنج در مزارع کشاورزی استان خبر داد.

محمدعلی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این استان به دلیل شرایط آب و هوایی مستعد کاشت انواع محصولات کشاورزی است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در استان ایلاک کاشت برنج محلی است که مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است.

این مسئول بیان داشت: در حال حاضر در سه شهرستان دره شهر، آبدانان و شیروان چرداول برنج کاشت می شود که هم اکنون نیز برداشت محصول برنج در این استان آغاز شده است.

اقدسی عنوان کرد: برداشت برنج از سطح  یک هزار و 88 هکتار از مزارع برنج در استان ایلام آغاز شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت : پیش بینی می شود در سال جاری 9 هزار و 300 تن شلتوک از مزارع برنج استان برداشت که از این مقدار شش هزار تن برنج سفید استحصال و در بازارهای داخل و خارج استان صادر و عرضه شود.

وی افزود: 95 درصد ارقام کشت شده برنج در استان از نوع رفم عنبر بو و شمشیری که این ارقام از نظر طعم و پخت از ارقام کیفی محسوب  شده و از بازار پسندی خوبی در بین مردم برخوردار است.
کد مطلب 1434207

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