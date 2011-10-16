به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سپهرین تهیهکننده برنامه زنده "فرصت برابر" با اعلام این خبر افزود: با توجه به تغییرات عمده و اضافه شدن چند آیتم جدید به این برنامه، از مهر ماه 90 "فرصت برابر" از مشاوران و معلمهای برتر شهرستان هم استفاده میکند.
وی در ادامه افزود: قرار است در برنامه دانشگاهها و رشتههای آنها نیز از سوی کارشناسان معرفی شوند.
تهیهکننده "فرصت برابر" تصریح کرد: همچنین قرار است در برنامه "فرصت برابر" رتبههای رشتههای مختلف در کنکور امسال نیز دعوت شوند تا مدلهای برنامهریزی درسی آنها با حضور کارشناسان برای کنکوری های سال آینده بازگو و بررسی شود.
وی بیان داشت: در این برنامه پاسخگویی به تلفنها در همان لحظه را داریم که دو مشاور در همان لحظه به سئوالهای داوطلبان پاسخ میدهند.
برنامه زنده "فرصت برابر" که هر روز ساعت 16:30از شبکه آموزش پخش میشود، همراه با کارشناسان مجرب سعی در آموزش برنامهریزی درسی، آموزش روشهای مطالعه، روشهای تست زنی و ایجاد انگیزه در دانش آموزان و داوطلبان شرکت در آزمون ورودی دانشگاهها را دارد.
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