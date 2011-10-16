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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

رتبه‌های اول کنکور 90 مهمان برنامه "فرصت برابر" می‌شوند

رتبه‌های اول کنکور 90 مهمان برنامه "فرصت برابر" می‌شوند

رتبه‌های اول رشته‌های مختلف در کنکور امسال مهمان برنامه زنده "فرصت برابر" در شبکه آموزش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سپهرین تهیه‌کننده برنامه زنده "فرصت برابر" با اعلام این خبر افزود: با توجه به تغییرات عمده و اضافه شدن چند آیتم‌ جدید به این برنامه، از مهر ماه 90 "فرصت برابر" از مشاوران و معلم‌های برتر شهرستان هم استفاده می‌کند.

وی در ادامه افزود: قرار است در برنامه دانشگاه‌ها و رشته‌های آنها نیز از سوی کارشناسان معرفی شوند.

تهیه‌کننده "فرصت برابر" تصریح کرد: همچنین قرار است در برنامه "فرصت برابر" رتبه‌های رشته‌های مختلف در کنکور امسال نیز دعوت شوند تا مدل‌های برنامه‌ریزی درسی آنها با حضور کارشناسان برای کنکوری های سال آینده بازگو و بررسی شود.

وی بیان داشت: در این برنامه پاسخگویی به تلفن‌ها در همان لحظه را داریم که دو مشاور در همان لحظه به سئوال‌های داوطلبان پاسخ می‌دهند.

برنامه زنده "فرصت برابر" که هر روز ساعت 16:30از شبکه آموزش پخش می‌شود، همراه با کارشناسان مجرب سعی در آموزش برنامه‌ریزی درسی‌، آموزش روش‌های مطالعه‌، روش‌های تست زنی و ایجاد انگیزه در دانش آموزان و داوطلبان شرکت در آزمون ورودی دانشگاه‌ها را دارد.

کد مطلب 1434279

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