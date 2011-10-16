100 موسسه قرآنی در خوزستان راه اندازی می شود

حجت الاسلام سید لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته گذشته 40 درخواست تاسیس موسسه قرآنی در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد با درخواست تاسیس 33 موسسه موافقت شد.



وی با بیان اینکه هفت موسسه درخواست دهنده با مشکل نقص مدرک مواجه بودند، عنوان کرد: امیدواریم تا پایان فصل پائیز تعداد 100 موسسه قرآنی در استان راه اندازی شود.



وی از موافقت وزارت ارشاد با تاسیس اداره قرآنی در اداره کل ارشاد اسلامی خوزستان خبر داد و عنوان کرد: با توجه به توانمندی های موجود در زمینه فعالیت های قرآنی، مجوز راه اندازی اداره قرآنی در این اداره کل صادر شد تا از این پس ساماندهی و نظارت بر فعالیت های قرآنی بر عهده این اداره باشد.



سپهر افزود: پس از تشکیل شورای قرآنی، شاهد فعالیت ها و تحولات خوبی در عرصه های قرآنی بودیم که از جمله آن می توان به برگزاری نمایشگاه قرآن در شهرستان های استان اشاره کرد که این نمایشگاه در اهواز با 10 هزار عنوان سخت افزاری و نرم افزاری و در 16 شهرستان با بیش از سه هزار عنوان کتاب برگزار شد.



وی یکی دیگر از فعالیت های قرآنی اجرا شده توسط ارشاد اسلامی خوزستان را برگزاری جشنواره قرآنی "مدهامتان" اعلام کرد و گفت: برگزاری جلسه تفسیر سوره انعام، اجرای برنامه های آموزشی در ادارات و توزیع بیش از هشت هزار جلد قرآن کریم در مساجد از دیگر برنامه های اجرا شده در زمینه فعالیت های قرآنی است.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان یادآور شد: با توجه به اینکه شاخص سفر سوم هیئت دولت برنامه های فرهنگی است امیدواریم با اجرایی شدن مصوبات این سفر شاهد خروجی خوبی در سال آینده باشیم.