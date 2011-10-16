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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

آتشی در گفتگو با مهر:

نمایشگاه خوشنویسی "برآستان مهر" در نیشابور گشایش یافت

نمایشگاه خوشنویسی "برآستان مهر" در نیشابور گشایش یافت

نیشابور - خبرگزاری مهر: مسئول مجتمع های هنری ارشاد اسلامی نیشابور از برپایی نمایشگاه خوشنویسی "برآستان مهر" در محل نگارخانه این شهرستان خبر داد.

حمید رضا آتشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه خوشنویسی "برآستان مهر" با  اهتمام انجمن خوشنویسان شعبه نیشابور بر پا شده که 35 اثر برگزیده در آن به نمایش درآمده است.

آتشی افزود: در این نمایشگاه آثار خوشنویسی نستعلیق در قالب های سیاه مشتق، قطعه، چلیپا، کتابت، ثلث و برگرفته از احادیث و روایات ائمه اطهار(ع) و اشعار بزرگان ادب پارسی همچون خیام، عطار، حافظ، سعدی، مولوی و نظامی به رشته تحریر در آمده است که تذهیب این آثار را هنرمند تذهیب کاران نیشابوری عباس همراه ، سیمین حیدری و اعظم خانی انجام داده اند.

وی افزود: در این نمایشگاه آثار ابوالقاسم دانشجو، علی دربهشتی، مجید شایان، علی دهباشیان، مجید سکندری مقدم، علیرضا منفردی، حمید رضا قائمی، رضا رضوانی، سعیدجهانشیری، سید حسن حسینی، اسماعیل فرزادی نیا، اکرم خانی، شهناز فارسی، مریم درودی، عاطفه جوینی پور ولیلا سلیمانی به صورت نستعلیق در معرض دید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه خوشنویسی "برآستان مهر" تا 28 مهر جاری هر روز 9 صبح تا 20 بعدازظهر در محل نگارخانه کمال الملک نیشابور دایر است.

کد مطلب 1434307

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