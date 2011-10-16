نمایشگاه خوشنویسی "برآستان مهر" در نیشابور گشایش یافت

حمید رضا آتشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه خوشنویسی "برآستان مهر" با اهتمام انجمن خوشنویسان شعبه نیشابور بر پا شده که 35 اثر برگزیده در آن به نمایش درآمده است.

آتشی افزود: در این نمایشگاه آثار خوشنویسی نستعلیق در قالب های سیاه مشتق، قطعه، چلیپا، کتابت، ثلث و برگرفته از احادیث و روایات ائمه اطهار(ع) و اشعار بزرگان ادب پارسی همچون خیام، عطار، حافظ، سعدی، مولوی و نظامی به رشته تحریر در آمده است که تذهیب این آثار را هنرمند تذهیب کاران نیشابوری عباس همراه ، سیمین حیدری و اعظم خانی انجام داده اند.

وی افزود: در این نمایشگاه آثار ابوالقاسم دانشجو، علی دربهشتی، مجید شایان، علی دهباشیان، مجید سکندری مقدم، علیرضا منفردی، حمید رضا قائمی، رضا رضوانی، سعیدجهانشیری، سید حسن حسینی، اسماعیل فرزادی نیا، اکرم خانی، شهناز فارسی، مریم درودی، عاطفه جوینی پور ولیلا سلیمانی به صورت نستعلیق در معرض دید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه خوشنویسی "برآستان مهر" تا 28 مهر جاری هر روز 9 صبح تا 20 بعدازظهر در محل نگارخانه کمال الملک نیشابور دایر است.