اعتراض دو نماینده به بررسی سئوال از شیوه واگذاری سهام عدالت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی کوچک زاده نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه پیش از بررسی طرح سئوال 15 نماینده سئوال کننده از وزیر اقتصاد درباره تاثیر زمان پرداخت سهام عدالت بر انتخابات ریاست جمهوری سال 88 طی انتقاد به طرح این سئوال گفت: اگر از تریبون مجلس به یک فرد توهین شود این موجب خدشه به اقتدار مجلس است.

وی ادامه داد: اگر از تریبون مجلس به چند نفر توهین شود این بدتر است و اگر از تریبون مجلس به بخشی از ملت ایران توهین شود باید دهان کسانی را که از تریبون مجلس به ملت ایران توهین می‌کنند بست.

کوچک زاده افزود: ظاهر سئوال از وزیر اقتصاد خدشه بر طولانی شدن پرداخت سهام عدالت است اما در بند آخر سئوال کننده یا سئوال کنندگان نتیجه گرفته‌اند که توزیع سهام عدالت خرید رای ملت است.

نماینده تهران ادامه داد: این توهین به ملت ایران از سوی کسانی است که ملت به آنان پشت کرده‌اند. انتخابات 88 به صورت قانونی برگزار و تمام شد. امروز خدشه‌ای که به رای مردم در قالب سئوال از وزیر وارد می‌شود از سوی معدود کسانی است که می خواستند رای 13 میلیون نفر را بازیچه قدرت طلبی خود قرار دهند.

کوچک زاده گفت:‌ بنده اجازه نمی‌دهم که از تریبون مجلس به رای ملت ایران توهین شود. بند آخر این سئوال مربوط به سهام عدالت نیست و وزیر اقتصاد حق ندارد راجع به این موضوع که خرید رای است یا نیست توضیح دهد. اجازه نمی‌دهیم از تریبون مجلس مطرودین مردم به رای مردم توهین کنند.

شهاب‌الدین صدر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی روز یکشنبه مجلس را پس از باهنر عهده دار شد در پاسخ به کوچک زاده گفت: این سئوال، سئوال تعدادی از نمایندگان مجلس است آقای وزیر در این جلسه پیرامون مسایلی توضیح می‌دهد که در حیطه اختیاراتش است. در این جلسه مباحث سیاسی مطرح نمی‌شود.

غضنفرآبادی نماینده بم نیز طی تذکری خاطرنشان کرد: پس از گذشت مدتها از انتخابات متاسفانه همان بحثی که جریان فتنه تعقیب کرد و مردم را فریب داد امروز هم با چهره دیگری در مجلس مطرح می‌شود، یعنی همان حرفی که سران فتنه زدند و تهمت به مسئولان وارد کردند اینجا از تریبون مجلس بیان می‌شود.

صدر در پاسخ به غضنفرآبادی گفت: سئوالی که در کمیسیون مطرح شده در مرد سهام عدالت است و آقای حسینی توضیحاتی که می دهد درباره ساز و کار سهام عدالت خواهد بود.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان که سئوال مربوط به سهام عدالت از وزیر اقتصاد به نمایندگی از 14 وزیر مطرح کرد در پاسخ به اظهارات کوچک زاده گفت: دوستانی که می گویند این مسئله شان مجلس را زیر سئوال می‌برد باید بدانند نمایندگان به تحقیق و تفحص درباره همین موضوع رای دادند.

وی گفت: ‌اگر بحث فتنه باشد مگر خدای نکرده مجلس دنبال فتنه بوده، این یک توهین است.

نماینده سمنان خاطرنشان کرد: بنده بارها گفته‌ام که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب نشده است، اما تخلف شده است و بین این دو فرق است. بحث امروز ما قبل از این که سیاسی باشد اقتصادی است.

وی ادامه داد: برخی ها می گویند که این مسئله قدیمی است چرا الان مطرح می‌کنید اما ما اصل این موضع را سال 88 مطرح کرده بودیم. نمایندگان براساس قانون حق دارند از وزیر سئوال کنند به ما چه ارتباطی دارد که در طرح موضوع در صحن علنی تاخیر شده است.

کواکبیان گفت: الان زمانی است که من باید از اختلاس سه هزار میلیاردی بپرسم نه سهام عدالت.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: موضوع تخلف سه هزار میلیاردی خواست ملی است شما نباید در موضوع سئوال خود این مسئله را توضیح دهید. اگر بخواهیم رعایت حقوق 290 نماینده را داشته باشیم سئوالات زیادی وجود دارد حتی برخی از نمایندگان 30 سئوال مطرح کردند ما نباید اجازه دهیم که کثرت سئوالات عدالت را زیر سئوال ببرد.

مشروح سئوال و پاسخ وزیر متعاقبا منتشر می شود.