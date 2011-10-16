درمان اعتیاد در گیلان بیشتر بر عهده بهزیستی است

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 78 مرکز درمان اعتیاد زیر نظر بهزیستی در مناطق مختلف گیلان فعال است.

وی اظهارداشت: مرکز درمان سرپایی، بستری شبانه روزی، DIC (مرکز گذری ترک اعتیاد)، اجتماع محور و تیمهای سیار از جمله مراکز فعال درمان اعتیاد بهزیستی است.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: سال گذشته بیش از 18هزار معتاد برای درمان به مراکز تحت نظارت بهزیستی گیلان مراجعه کردند که گروههای سنی مختلف از جمله کودک پنج ساله تا پیرمرد 80 ساله را شامل می شد.

وی ضمن هشدار از خطر تزریق سرنگ مشترک در بین معتادان تزریقی و بروز بیماریهای ایدز و هپاتیت اظهارداشت: معتادان در مراکز DIC از خدمات بهداشتی رایگان بهره مند و توسط نیروهای متخصص به سمت سم زدایی و درمان اعتیاد هدایت می شوند.

کوچکی نژاد از ارائه خدمات به 776 معتاد تزریقی با رفتارهای پرخطر در مراکز گذری طی سال گذشته خبرداد و افزود: همچنین پارسال 161 هزار و 308 عدد سرنگ در بین معتادان پرخطر توزیع که 140 هزار مورد از آنها تحویل و معدوم شد.

وی همچنین به موفقیت بالای درمان معتادان در مراکز اجتماع محور( TC ) اشاره کرد و ادامه داد: معتادان پس از سم زدایی در صورت تمایل و با تشویق وارد این مراکز می شوند که توسط کارشناسان و روانشناسان شخصیت آنها بازپروری و در تغییر نگرش آنها نسبت به اعتیاد تلاش می شود.

مدیرکل بهزیستی گیلان روش های بی دارویی را یکی دیگر از راههای درمان اعتیاد نام برد و اظهارداشت: درمان اعتیاد به روش دارویی و غیردارویی بستگی به نوع اعتیاد و افراد معتاد دارد و هیچکدام بر دیگری برتری ندارد.

وی به فعالیت کمپ ها برای درمان اعتیاد به روش غیر دارویی اشاره کرد و افزود: مجوز راه اندازی کمپ بر اساس ماده 26 قانون به متقاضیان داده می شود.

کوچکی نژاد از فعالیت چهار کمپ درمان اعتیاد در استان خبرداد و گفت:علاوه بر این 40 متقاضی نیز خواستار دریافت مجوز از سوی بهزیستی برای راه اندازی کمپ ترک اعتیاد هستند.

وی تصریح کرد: بهزیستی علاوه بر درمان اعتیاد مسئولیت پیشگیری را نیز بر عهده دارد و در ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولیت کمیته پیشگیری از اعتیاد بر عهده بهزیستی گذاشته شده است.

مدیرکل بهزیستی گیلان درادامه به تشریح فعالیتهای بهزیستی در رابطه با پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و گفت: آموزش مهارتهای زندگی به کودکان در مهدهای کودک، جوانان و نوجوانان در مدارس و دانشگاهها از جمله اقدامات بهزیستی در رابطه با پیشگیری است.

وی همچنین اعتیاد را شایع ترین آسیب اجتماعی نام برد و اظهارداشت: اعتیاد این بلای خانمانسوز ربشه در بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، فرار دختران و زنان از خانه دارد.

کوچکی نژاد ضمن نگرانی از پایین آمدن سن گرایش به سمت مواد مخدر بیان داشت: استفاده از مواد مخدر صنعتی از جمله کراک و شیشه بیشتر دیده می شود.

مدیرکل بهزیستی گیلان عدم آموزش مهارتهای زندگی به جوانان و نوجوانان و سستی روابط خانواده ها را از عوامل گرایش این قشر به سمت مواد مخدر عنوان کرد و یادآورشد: خانواده ها نقش مهمی در ارائه آموزش به فرزندان خود دارند.