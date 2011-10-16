سیستم پایش آنلاین ایستگاههای سنجش کیفی هوا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسمی که در این سازمان برگزار شد سیستم ملی آنلاین پایش ایستگاههای سنجش کیفی هوا را افتتاح کرد.

محمدی زاده در این مراسم افزود: در حال حاضر 133 ایستگاه پایش آلودگی هوا در سطح کشور وجود دارد و تا پایان سال جاری حدود 100 ایستگاه دیگر به آنها اضافه می شود.

وی افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه تعهد داریم تا چشم انداز 1404 هر فرد از محیطی سالم و بدون آلاینده بهره مند باشد که بر این اساس تکالیفی بر عهده سازمان محیط زیست است که نظارت آنلاین بر ایستگاههای سنجش آلودگی هوا یکی از آنهاست.

به گفته محمدی زاده، تا پایان سال 1389 در رابطه با پایش لحظه ای منابع ثابت و منابع زیستی 406 سیستم در کشور تایید و فعال بوده اند که بر اساس برنامه زمانبندی تا پایان سال جاری 1677 سیستم دیگر فعال می شوند.

وی اظهار داشت: از این تعداد 916 سیستم مربوط به پایش خروجی پساب ،فاضلاب، هوا و صدا در منابع ثابت و 761 سیستم جهت پایش منابع زیستی آب، خاک، هوا و صدا در محیط است.

رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: 761سیستم پایش منابع زیستی در دو دسته طبقه بندی شده اند که 264 سیستم توسط سازمان محیط زیست مدیریت می شود و مدیریت 515 سیستم نیز فراسازمانی است.

وی با اشاره به اینکه در این سیستم ها بیش از 120 مولفه و شاخص قابل پایش و آنالیز است یادآور شد: پیش از افتتاح این سیستم پایش آنلاین ماموران و نیروهای سازمان محیط زیست بر دستگاههای مختلف نظارت می کردند که گاها گزارش های آنها با خطا همراه بود و برخی اوقات نیز متهم به غرض ورزی و دروغ می شدند.

به گفته محمدی زاده اما با افتتاح این سیستم آنلاین و با برنامه ریزی دقیق می توان در نیروی انسانی صرفه جویی کرد و از سوی دیگر گزارش های مستند و محکمه پسند که از سرعت، صحت و دقت بالا و پشتوانه قانونی برخوردارند ارائه داد.

رئیس سازمان محیط زیست با انتقاد از برخی از رسانه ها مبنی بر عنوان کردن اهواز به عنوان آلوده ترین شهر جهان گفت: در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای همسایه ایران به غیر از ترکیه ایستگاه سنجش آلودگی هوا وجود ندارد به عنوان مثال در بسیاری از شهرهای عراق که خود منشا آلودگی شهر اهواز هستند هیچ ایستگاه سنجش هوایی وجود ندارد به همین دلیل چنین گزارش های غیر علمی منتشر می شود.

وی با اشاره به اینکه قرار بود تا پایان سال 130 ایستگاه دیگر به ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در سطح کشور اضافه شود یادآور شد: به دلیل محدودیت های ظرفیت مخابراتی تا پایان امسال فقط حدود 100 ایستگاه به این ایستگاهها اضافه می شود اما تا پایان برنامه پنجم تلاش می کنیم تمام واحدها به سیستم پایش آنلاین مجهز شوند.