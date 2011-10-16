کمیته ویژه ازدواج آسان در خوزستان تشکیل شد

عباس نوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیته ‌ای با عنوان «ازدواج آسان،‌ تحکیم خانواده و کاهش طلاق» به دبیری سازمان جوانان در استان ایجاد شده که در راستای آگاه سازی و اصلاح نگرش خانواده ها در خصوص رعایت ضوابط لازم در هنگام ازدواج و نیز تسهیل ازدواج آگاهانه، آسان و پایدار ایجاد شده است.

وی ارائه آموزشهای بهداشت روانی و ذهنی را از جمله برنامه های این کمیته برشمرد و گفت: این کمیته شامل چهار هسته مرکزی تسهیل ازدواج، ‌تحکیم و آموزش مهارت های آموزش و مشاوره ازدواج،‌ پژوهش و تبلیغات و اطلاع رسانی است.



سرپرست اداره‌کل امور جوانان خوزستان با بیان اینکه، اساسنامه کمیته ازدواج آسان در حال تدوین است و مراحل نهایی خود را سپری می کند، افزود: این اساسنامه دارای چندین محور مختلف است و با تدوین آن و متمرکز شدن موسسات ارائه دهنده خدمات ازدواج آسان، موضوع ساماندهی تالارها و مسائل مالیاتی مربوط به آن هم پیگیری می شود.



وی با بیان اینکه اعتبارات مورد نیاز هنوز ابلاغ نشده‌ است، افزود: جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز ازدواج آسان از مهمترین برنامه های پیش بینی شده و با آغاز فعالیت کمیته ازدواج آسان، فعالیت موسسات ارائه دهنده خدمات ازدواج هم ساماندهی می شود.