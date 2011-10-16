برگزاری جشنواره ایده ‌های برتر در یزد/ 5 هزار ایده به جشنواره رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر برگزاری نهمین جشنواره ایده های برتر یزد پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به برگزاری این جشنواره در آذرماه سال جاری اظهار داشت: این جشنواره امسال با همکاری شرکت سنگ آهن ایران به عنوان حامی این جشنواره و گروه پیشگامان کویر یزد برگزار می شود.
شهرام شکوهی افزود: تاکنون اطلاع رسانی به 800 مرکز آموزشی برای برگزاری این جشنواره صورت گرفته و وب سایت Best.id.ir نیز راه اندازی شده است.
وی یادآور شد: زمان این جشنواره از اسفندماه به هفته پژوهش در آذرماه موکول شده و 24 آذرماه مراسم افتتاحیه آن برگزار خواهد شد.
شکوهی عنوان کرد: دارندگان ایدهها، اختراعات و ابتکارات برتر میتوانند ایده های خود را تا 25 آبانماه به دبیرخانه این جشنواره ارائه دهند.
وی یادآور شد: نمایشگاه اختراعات و ابتکارات نیز در کنار این جشنواره افتتاح میشود و مخترعان و مبتکران در آن حضوری گسترده و فعال خواهند داشت.
شکوهی افزود: سال گذشته 80 داور و امسال 94 داور این جشنواره را داوری خواهند کرد.
وی خواستار همراهی و همکاری بیشتر بنیاد نخبگان برای برگزاری این جشنواره شد.
مدیر روابط عمومی گروه پیشگامان کویر یزد نیز در این نشست اظهار داشت: مدیران ارشد استان باید در جریان این جشنواره قرار بگیرند زیرا این جشنواره در واقع مهمترین برنامه ایدهپردازی استان است.
سیدامیرحسین حاتمی نسب عنوان کرد: سال گذشته هزار و 900 ایده به دبیرخانه جشنواره رسید و امسال تاکنون 5هزار ایده به دبیرخانه رسیده است.
وی اظهار امیدواری کرد: در سالهای آینده نیز شاهد رشد هرچه بیشتر ایدهها و اختراعات و ارسال بیشتر آنها به جشنواره ایدههای برتر باشیم.
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