23 هزار کارفرمای صنفی کم درآمد در البرز بیمه می شوند

مرتضی سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخشی از حق بیمه کارفرمایان کم درآمد از محل منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها توسط دولت پرداخت می شود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان البرز گفت در اجرای بند ب ماده 11 آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه ها و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به گروههای خاص جامعه تعداد 23 هزار نفر از کارفرمایان صنفی کم درآمد در استان البرز تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند.

وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای کارفرمایان کم درآمد اظهار داشت: بخشی از حق بیمه این افراد از محل منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها توسط دولت پرداخت می شود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان البرز افزود: کارفرمایانی که در قالب قانون نظام صنفی توزیعی و یا تولیدی و با پروانه کسب معتبر در صنف مربوطه فعالیت می نمایند با رعایت اینکه تحت پوشش هیچیک از صندوق های بازنشستگی نباشند می توانند برابر ضوابط تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند.

سلامی گفت: اسامی کارفرمایان صنفی کم درآمد از طریق وزارت بازرگانی به سازمان تامین اجتماعی ارسال گردیده که بایستی افراد واجد شرایط به شعب این اداره کل مراجعه و نسبت به پرداخت حق بیمه با نرخ 17 درصد و بهره مندی از خدمات تامین اجتماعی اقدام نمایند.

مدیر کل تامین اجتماعی استان البرز با اشاره به خدمات متنوع تامین اجتماعی به افراد تحت پوشش از کارفرمایان صنفی کم درآمد استان البرز خواست تا در اسرع وقت از فرصتی که دولت خدمتگذار برای آنها فراهم نموده استفاده نمایند.



