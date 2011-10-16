عملیات اجرایی سیستم انحرافی سیل خواجه نفس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: موضوع سیل در استان سابقه ای دیرینه دارد و سالانه یک یا دو سیل در استان اتفاق می افتد.

ایرج حیدریان افزود: ایران از 43 بلایای طبیعی 33 بلایا و در مجموع 70 درصد آنها را دارد و استان گلستان نیز رتبه 6 سیل خیز بودن کشور را داراست.

وی با اشاره به سیل سالهای 80 و 81 در استان گفت: مصوبه طرح جامع سیل را در سطح هفت هزار و 200 کیلومتر از حوزه گرگانرود و در استانهای سمنان، گلستان و خراسان شمالی داشتیم.

حیدریان افزود: برای کنترل و مهار سیلاب 2 استراتژی سازه ای بصورت احداث سد و سیلاب بند و غیر سازه ای بصورت تعیین حدود روخانه ها و.. وجود دارد.

وی تصریح کرد: طرح جامع سیل تهیه و به تصویب کمیته رودخانه کشور رسید و مولفه هایی در آبخیزداری و مهندسی رودخانه در آن لحاظ شد.

حیدریان ادامه داد:160 میلیارد تومان برای آبخیز داری و 226 میلیارد تومان برای مهندسی رودخانه مورد نیاز است.

وی اذعان داشت: سدهای گلستان، گلستان2 و کبودوال رودخانه ها را کنترل می کنند و سد نرماب نیز 3 رودخانه را تحت کنترل در می آورد.

وی افزود: سد وشمگیر سدی قدیمی است که باید علاج یابی شود و در حال حاضر افزایش یابی حجم این سد در حال انجام است و در سر شاخه های رودخانه ها نیز طرح های آبخیز داری در حال انجام است.

حیدریان با اشاره به سیستم انحرافی سیل خواجه نفس گقت: این سیستم با توجه به نوع بارش های تابستانه و زمستانه و سیل اسفندماه سال 80 طراحی شده است.

وی به مشخصات سد نیز اشاره کرد و گفت: با احداث یک سر ریز اضطراری به ظرفیت 30 متر مکعب بر ثانیه و کشیدن کانالی به طول 16 کیلومتر، سیلاب مازاد بر ظرفیت گرگانرود به دریا منتقل می شود.

حیدریان ادامه داد: در این پروژه 250 هزار متر مکعب خاکبرداری،173 هزار متر مکعب حاکریزی یک هزار و 600 متر مکعب عملیات بنایی با سنگ و دو هزار و 170 متر مکعب بتون ریزی از زیر جاده اصلی انجام می شود.

وی در پایان با اشاره به اجرایی شدن سیستم هشدار سیل بصورت پایلوت در پایاب سد گلستان 2 گفت: در طرح جامع سیل نیاز است تا از اعتبارات ماده 10 استفاده شود.