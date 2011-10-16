دبیر کل کریدور تراسیکا از بندر امیر آباد بازدید می کند

سید علی نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دبیر کل کریدور تراسیکا ( Transport Corridor Europe Caucasus Asia )؛ معاون اتحادیه حمل و نقل بین المللی جاده ای و مدیر عامل شرکت هواپیمایی VIM از این بندر به عنوان بزرگترین بندر حاشیه جنوبی دریایی خزر بازدید می کنند.

وی افزود: تراسیکا به عنوان مسیری بوده که کمترین هزینه و زمان را برای اتصال جمهوریهای آسیای میانه به بازارهای جهانی و بنادر اروپایی دارد، معرفی شده است.

نعیمی گفت: جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، بلغارستان، مولداوی، مغولستان، رومانی، ترکیه، اوکراین و ایران اعضای تراسیکا هستند.

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد یکی از سه بنادر استراتژیک در ترانزیت کالا و حمل بار است.

مازندران دارای سه بندر نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار است.





