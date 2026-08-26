  1. سیاست
  2. مجلس
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

تأکید دیوان محاسبات بر مسئولیت قانونی وزارت نفت در وصول درآمدهای نفتی

تأکید دیوان محاسبات بر مسئولیت قانونی وزارت نفت در وصول درآمدهای نفتی

دیوان محاسبات کشور بر مسئولیت قانونی وزارت نفت در وصول کامل و به‌موقع درآمدهای نفتی، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: واگذاری فروش نفت و نقل‌وانتقال وجوه به تراستی‌ها، تریدرها، شرکت‌های پوششی و کارگزاران، نافی مسئولیت قانونی مقامات مکلف در صیانت و وصول درآمدهای دولت نیست.

طبق «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت»، مسئولیت فروش نفت بر عهده وزیر نفت بوده و قصور یا عدم ایفای تعهدات واسطه‌ها، ضمن آنکه مستقلاً لازم به رسیدگی است، رافع تکلیف قانونی وزارت نفت در وصول و واریز کامل و به‌موقع درآمدهای نفتی نخواهد بود.

بانک مرکزی نیز در حدود وظایف خود مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل جریان وجوه، صیانت از منابع ارزی و وصول مطالبات بوده و مشکلات تراستی‌ها نمی‌تواند مبنای توجیه تأخیر یا عدم وصول مطالبات دولت قرار گیرد.

شایان ذکر است، بر اساس ماده (۳) قانون دیوان محاسبات کشور و ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی، موارد عدم وصول صحیح و به‌موقع درآمدهای نفتی به تفکیک سال، مستندسازی شده و در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار دارد.

کد مطلب 6928231
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها