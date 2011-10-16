اختصاص جایزه انجمن فلسفه آمریکا به اثری درباره ابن هیثم

به گزارش خبرگزاری مهر، مارک اسمیت به سبب ترجمه و تفسیر "کتاب المناظر" اثر معروف ابن هیثم از لاتین به انگلیسی حائز دریافت این جایزه شده است.

مارک اسمیت استاد تاریخ قرون وسطی و تاریخ علم از دوران باستان تا اواخر عصر روشنگری است. مطالعات او به بررسی تاریخ علم از دوران پیشاسقراطی تا عصر روشنگری تمرکز یافته است.

کتاب المناظر معروفترین اثر ابن هیثم در باب مناظر است که علاوه بر مباحث نور شناختی، شامل هواشناسی، فیزیولوژی، پرسپکتیو نقاشی است. در این کتاب نخستین تعبیر سیستماتیک پدیده های فیزیکی از نظر تجربی و ریاضی مورد بحث قرار گرفته اند.

ابن هیثم با این اثر خود بنیان نورشناسی قدیم را که متکی بر کتاب مناظر اقلیدس و آثار ارسطو و کارهای ارشمیدس و بطلمیوس بود، دگرگون کرد و آنرا به صورت علم بسیار منظم و مشخص در آورد.

وی بحث کامل ریاضی را با نمونه های تصوری عالی فیزیکی و تجربه های دقیق با هم ترکیب کرد. از کتاب مناظر ابن هیثم نسخه های خطی متعددی در کتابخانه های جهان، از جمله کتابخانه استانبول در ترکیه موجود است.

ابن هیثم دانشمند سرشناس مسلمان است که در زمینه شناخت نور و قوانین شکست و بازتاب آن نقش مهمی ایفا کرده است. وی نخستین کسی است که به بررسی خواص نور پرداخت.