به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیمزاده در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر مس سرچشمه کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در لیگ یازدهم شرایط سختی برای همه تیمها وجود دارد زیرا همه تیمها با رشدی که داشتند، شرایط خاصی را بوجود آوردهاند. به همین دلیل هیچی دیداری از پیش قابل پیش بینی نیست و همه با همدیگر رقابت نزدیکی دارند.
وی با بیان اینکه از امروز نمیتوان نه در مورد قهرمانی و نه در مورد نزول تیمهای صحبت کرد، افزود: با شرایطی که تیم ذوبآهن در ابتدای فصل داشت و تیمی که امروز در اختیار داریم، نشان دادیم میتوانیم در بین تیمهای بالای جدول قرار گرفته و همه نگاهها را به خود معطوف کنیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان ادامه داد: بعد از حذف تیم از لیگ قهرمانان آسیا، شرایطی پیش آمد تا خودمان را پیدا کنیم و فوتبالی را که برابر صبا انجام دادیم، نشان داد که ما با تمرکز و با دقت فوتبالمان را ادامه میدهیم و با ادامه این روند میتوانیم شرایط بهتری هم داشته باشیم.
ابراهیمزاده در مورد تیم فوتبال مس سرچشمه اظهار داشت: مس مربی با تجربه ای دارد. ما میدانیم این تیم فردا به زمین میآید که ابتدا گل نخورد و حداقل امتیاز را از اصفهان بدست آورد، هرچند آنها به ضد حملات هم برای رسیدن به گل چشم دوختهاند.
وی در مورد فشردگی مسابقات لیگ هم تاکید کرد: در نشستی که با کیروش داشتیم، این دیدگاه وجود دارد تا شرایطی را فراهم کرده تا به تیم ملی کمک کنیم و آنها بتوانند برای صعود به جام جهانی شرایط مطلوبی را کسب کند، این فشردگی برای همه تیمها یکسان است اما ما قصد داریم با اجرای برنامههای مناسب بدنسازی و هنری که بازیکنان ما دارند، از ایجاد مشکلات بدنی برای آنها ممانعت کنیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در پایان گفت: نتیجه گرفتن تنها به بازیکنان، مربی و کادر فنی باز نمیگردد، یک مجموعه اعم از رسانهها، باشگاه و کارخانه با حمایت خود میتوانند شرایط لازم برای اینکه یک تیم بتواند در مسابقات نتایج دلخواه را کسب کند، را فراهم کنند.
دیدار معوقه تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و مس سرچشمه کرمان از هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر، فردا دوشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
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