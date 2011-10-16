به گزارش خبرنگار مهر، نشست نمایش و نقد و بررسی مستند "مهار نشده" با حضور مصطفی رضوانی کارگردان، محمد حسنپور تهیه کننده، حسین عابدینی مدیرکل اخبار خارجی صدا و سیما و نادر طالبزاده مستندساز و کارشناس رسانه با اجرای محمد لسانی ظهر امروز در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.
عابدینی در این نشست با اشاره به پرونده رسانهای و سیاسی ایران در سال 2002 اظهار کرد: در این سال بود که جنجالی رسانهای علیه ایران کلید خورد و اولین فعالیتکنندگان گروه منافقی بودند که رژیم صهیونیستی اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار داده بود و اصلاً موضوع فنی و حقوقی در جریان نبود.
وی افزود: با وجود اینکه ایران به مجموعهای از پرسشهای غرب پاسخ داد، اما این پاسخها تنها در گزارش آژانس انرژی اتمی آمد و بعد از این دوباره ادعاها و جنجالهای رسانهای دیگری شکل گرفت.
مدیر کل اخبار خارجی صدا و سیما تصریح کرد: اکنون اطلاعاتی در اختیار روزنامهها، شبکههای تلویزیونی و فعالان سایبری قرار میگیرد که محرمانه هستند و تنها باید به اطلاع 35 کشور حکام برسد اما آنها بی اطلاع بودند و این رسانهها مغرضانه به تصویرسازی رسانهای از ایران با محوریت موضوع هستهای پرداختند.
عابدینی با اشاره به تسلط کامل رسانههای مکتوب غربی نسبت به بخش عمدهای از اطلاعات روز دنیا تا چند سال پیش، اظهار کرد: امروز ما توانستهایم با این انحصار مبارزه کنیم، اما در حوزه رسانههای تصویری این امر هنوز محقق نشده گرچه با تاسیس تلویزیونهای مستقل و نیمه مستقل فضای انحصاری نام برده تا حدودی ترک برداشته است.
وی تصریح کرد: با این حال انحصار تصویرسازی در دنیا با شبکههایی چون APTN و شبکههای تلویزیونی آسوشیتدپرس و رویترز است و در اکثر تصاویر خبر دنیا از این دو منبع استفاده میشود که اینها درباره وضعیت هستهای ایران چهار دقیقه تصویر دارند که همواره همان را مورد استفاده قرار میدهند.
مدیر کل اخبار خارجی صدا و سیما ادامه داد: هلیکوپتر حامل خبرنگاران بر فراز نطنز حرکت میکند و ضدهوایی در کنار نطنز در کادر دوربین قرار گرفته است. تصویر دیگر مربوط به حرکت خبرنگاران در ون و مربوط به ریخته شدن مواد مذاب در یک پاتیل است و آخرین تصویر نیز نشانه علامت خطر به زبان فارسی و انگلیسی در یکی از بخشهای هستهای ایران است که این تصاویر منتخب همواره از تمامی شبکهها با هدف القای برخی مفاهیم روی آنتن میرود.
عابدینی با اشاره به سخنرانی دونالد رامسفلد وزیر دفاع اسبق آمریکا اظهار کرد: این افراد در سخنان خود از واژگان سازی استفاده کرده و ترکیب تروریسم هستهای را ایجاد کردند. جستجوی این ترکیب و واژگان مربوط به انرژی هستهای ایران در گوگل نتیجهای برابر با 9 میلیون عنوان دارد در حالی که جستجوی این موضوع درباره ژاپن با 54 نیروگاه یک دهم چنین نتیجهای را نیز در بر ندارد.
مدیر کل اخبار خارجی صدا و سیما با بیان اینکه در عرصه رسانهای شاهد نبرد نامتقارنی هستیم، تصریح کرد: شبکههایی چون العالم و پرس تیوی همزمان با جنجال رسانهای انرژی هستهای ایران ایجاد شد که غرب به حذف فیزیکی این رسانهها در عرصه بین المللی تصمیم گرفت و خود نیز بسیاری از اخبار انرژی هستهای ایران را به هیچ عنوان پوشش ندادند و این به منزله یک حمله مجازی مانند عملیاتی نظامی است.
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