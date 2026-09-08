۴ پرونده با میانجیگری شوراهای حل اختلاف خراسان جنوبی به سازش ختم شد

به گزارش خبرنگار حجت الاسلام یدالله وحدانی نیا سه شنبه با اشاره به نقش مؤثر شوراهای حل اختلاف و ظرفیت‌های مردمی در حل‌وفصل اختلافات گفت: صلح و سازش یکی از مهم‌ترین رویکردهای دستگاه قضایی در کاهش اختلافات، پیشگیری از استمرار دعاوی و فراهم کردن زمینه بازگشت آرامش به زندگی افراد است.

معاون حل اختلاف استان خراسان جنوبی بیان کرد: پرونده‌های اخیر در استان خراسان جنوبی نمونه‌ای از ظرفیت این رویکرد در حل اختلافات مالی و ملکی به شمار می‌رود.

گذشت از شکایت ۸۰ میلیارد تومانی و اعطای مهلت ۱۵ ماهه به محکوم مالی

وی افزود: در یکی از این پرونده‌ها که در شورای حل اختلاف زندان فردوس مورد رسیدگی قرار گرفت، جلسه صلح و سازش با هدف اخذ رضایت شاکی از یکی از زندانیان محکوم مالی برگزار شد و اعضای شورای حل اختلاف زندان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های میانجیگری و گفت‌وگو، زمینه توافق طرفین را فراهم کردند.

معاون حل اختلاف استان خراسان جنوبی ادامه داد: در این پرونده، شاکی ضمن انصراف از شکایت خود، بابت بدهی ۸۰ میلیارد تومانی به محکوم مالی، مدت ۱۵ ماه مهلت داد تا نسبت به بازپرداخت بدهی اقدام کند.

وحدانی نیا تأکید کرد: این اقدام کریمانه، علاوه بر جلوگیری از استمرار اختلاف قضایی، فرصت مناسبی برای بازگشت این محکوم مالی به زندگی عادی و کانون خانواده فراهم کرد.

وی با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف زندان‌ها در کاهش آسیب‌های ناشی از حبس گفت: شوراهای حل اختلاف زندان‌ها با استفاده از ظرفیت معتمدان، ریش‌سفیدان و اعضای داوطلب، نقش مؤثری در حل‌وفصل اختلافات، کاهش جمعیت کیفری و ترویج فرهنگ گذشت و سازش دارند.

بیرجند؛ جلوگیری از اجرای حکم تخریب با گذشت شاکی پرونده اختلاف ملکی

وحدانی نیا در ادامه به یکی دیگر از پرونده‌های منتهی به سازش در شهرستان بیرجند اشاره کرد و گفت: در پرونده‌ای مربوط به اختلاف ملکی و تخلفات ساختمانی، کانون مشاوره حقوقی خادمیاران رضوی شهرستان بیرجند پس از اطلاع از صدور حکم قطعی مرجع قضایی درباره تخلفات ساختمانی مالک یک ساختمان چهارطبقه و تجاوز به حریم ملک همسایه، موضوع را در دستور کار بررسی و پیگیری قرار داد.

وی افزود: با توجه به احتمال بروز تبعات اجتماعی ناشی از اجرای حکم تخریب و قلع‌وقمع ساختمان، فرآیند میانجیگری و تلاش برای ایجاد صلح و سازش، پس از طی تشریفات قانونی، آغاز شد.

معاون حل اختلاف استان خراسان جنوبی تصریح کرد: این بررسی حدود یک سال ادامه یافت و در این مدت جلسات متعددی با حضور طرفین دعوا، اعضای کانون مشاوره حقوقی خادمیاران رضوی و افراد مؤثر در فرآیند صلح و سازش برگزار شد.

معاون حل اختلاف خراسان جنوبی بیان کرد: سرانجام با مساعی و همکاری طرفین و همچنین اعطای مهلت و همراهی شعبه سوم اجرای احکام کیفری شهرستان بیرجند، در اول شهریورماه ۱۴۰۵ توافق نهایی میان طرفین حاصل شد و شاکی پرونده با اختیار و رضایت شخصی، بدون اعمال هرگونه اجبار و اکراه و با نیت حفظ حرمت ائمه اطهار(ع)، از ادامه پیگیری عملیات اجرایی حکم تخریب و قلع‌وقمع ساختمان خودداری کرد و در نتیجه، حکم صادرشده در این بخش اجرا نشد.

وحدانی‌نیا گفت: در مراسمی که روز دوشنبه نهم شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مسئولان قضایی، اعضای کانون مشاوره حقوقی خادمیاران رضوی، معتمدان و خیران حوزه صلح و سازش برگزار شد، از این اقدام ارزشمند شاکی پرونده تجلیل شد.

قاینات؛ پایان اختلاف ۲۲ ساله بر سر یک ملک تجاری

معاون حل اختلاف خراسان جنوبی همچنین از پایان یک اختلاف ۲۲ ساله بر سر یک ملک تجاری در شهرستان قاینات خبر داد و اظهار کرد: این پرونده که ریشه در یک قرارداد شفاهی قدیمی داشت و به دلیل عدم تخلیه ملک تجاری پس از گذشت ۲۲ سال به اختلافی حقوقی میان طرفین تبدیل شده بود، با میانجیگری شعبه اول شورای حل اختلاف مستقر در مجتمع قضایی شهید دکتر بهشتی به صلح و سازش ختم شد.

وی ادامه داد: صبح روز دوشنبه نهم شهریورماه، جلسه رسیدگی به پرونده تخلیه ملک تجاری با حضور طرفین در شعبه اول شورای حل اختلاف این شهرستان برگزار شد.

خواهان ضمن تأکید بر نیاز شخصی خود به ملک، خواستار تخلیه آن بود و خوانده نیز ضمن تأیید مالکیت خواهان، مشکلات اقتصادی و دشواری‌های یافتن جایگزین مناسب برای کسب‌وکار خود را مطرح کرد.

وحدانی‌نیا افزود: اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف قاین با بهره‌گیری از مهارت‌های میانجیگری و صرف دو ساعت وقت برای استماع اظهارات و دغدغه‌های طرفین، زمینه لازم برای توافق را فراهم کردند و در نهایت با تدبیر اعضای شورا و حسن نیت طرفین، پرونده با رضایت کامل طرفین و تنظیم صورت‌جلسه اصلاحی مختومه شد.

وی گفت: بر اساس توافق انجام‌شده، مقرر شد ملک مذکور حداکثر ظرف مدت دو ماه و پس از تسویه حساب کامل، توسط خوانده به خواهان تحویل داده شود.

قاینات؛ سازش در اختلاف ۳۰۰ میلیون تومانی و فراهم شدن زمینه اشتغال مجدد دو جوان

وحدانی‌نیا در ادامه به پرونده دیگری در قاینات اشاره کرد و گفت: اختلاف مالی ۳۰۰ میلیون تومانی ناشی از شراکت شغلی دو جوان این شهرستان نیز با تلاش و میانجیگری اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف به سازش ختم شد.

وی بیان کرد: در تاریخ ۱۵ شهریورماه، دو تن از جوانان شهرستان قاینات با ارائه درخواست سازش برای حل‌وفصل اختلافات مالی ناشی از یک شراکت شغلی در شعبه اول شورای حل اختلاف حاضر شدند.

وحدانی نیا گفت: برابر اظهارات طرفین، یکی از طرفین با تأمین سرمایه اولیه و طرف دیگر به همراه همسر خود با ارائه نیروی کار، اقدام به راه‌اندازی یک باب مغازه میوه‌فروشی کرده بودند؛ اما به دلیل نبود قرارداد مکتوب و عدم شفافیت، اختلاف شدیدی میان آنها شکل گرفت که در نهایت به تعطیلی کسب‌وکار و بیکاری طرفین منجر شد.

معاون حل اختلاف استان خراسان جنوبی افزود: اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف مستقر در مجتمع قضایی شهید دکتر بهشتی قاینات پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک مالی، ریشه اصلی این اختلاف را کم‌تجربگی، سهل‌انگاری و عدم تنظیم قرارداد حقوقی معتبر با نظر کارشناسان خبره عنوان کردند.

وی گفت: پس از برگزاری یک جلسه گفت‌وگوی دوساعته، ارائه ارشادات تخصصی اعضای شورا و تبیین عواقب اطاله دادرسی، طرفین با گذشت، ایثار و حسن نیت، اختلاف مالی به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون تومان را با رضایت کامل مختومه کردند.

وحدانی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها نشان می‌دهد استفاده از ظرفیت میانجیگری، گفت‌وگو، گذشت و مشارکت معتمدان و نهادهای مردمی می‌تواند در کنار رسیدگی قضایی، نقش مؤثری در حل اختلافات، جلوگیری از تشدید دعاوی، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه داشته باشد.