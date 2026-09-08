به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی سه‌شنبه شب در نشست شورای اسلامی استان خراسان جنوبی، پس از شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات اعضای شورا اظهار کرد: یکی از موضوعات در حال پیگیری، اختصاص سهمیه بنزین با نرخ سوم به کارت سوخت شخصی مردم در خراسان جنوبی است.

وی افزود: این طرح در چند استان اجرا شده و نتایج خوبی داشته است و تلاش می‌کنیم با پیگیری‌های لازم، امکان اجرای آن در خراسان جنوبی نیز فراهم شود.

آب باید اولویت نخست استان باشد

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مسئله آب گفت: آب باید اولویت نخست استان باشد، چراکه این مسئله هر سال جدی‌تر می‌شود و وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی نیز مناسب نیست.

نخعی پیشنهاد تشکیل «شورای آب» در استان را مطرح کرد و گفت: سالانه حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب روان‌آب از مرزهای خراسان جنوبی خارج می‌شود و باید برای مهار و استفاده از این منابع چاره‌اندیشی شود.

وی با اشاره به طرح انتقال آب از دریای عمان بیان کرد: با توجه به هزینه‌بر بودن این طرح و شرایط موجود، باید در کنار آن راهکارهای دیگری برای تأمین آب استان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: سد تغذیه‌ای نهبندان در مسیر سیستان و بلوچستان با هدف مهار روان‌آب‌ها اجرا شده و باید طرح‌های مشابهی در مناطقی مانند آهنگران زیرکوه و چاهداشی نهبندان نیز اجرا شود.

نخعی تأکید کرد: توسعه صنایع و فرآوری معادن نیازمند آب است و بدون حل مسئله آب نمی‌توان از ظرفیت‌های معدنی استان به شکل مطلوب استفاده کرد.

مقاومت در شفاف‌سازی مسئولیت اجتماعی معادن

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی بر ضرورت شفافیت در مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: متأسفانه در استان برای شفاف‌سازی مسئولیت‌های اجتماعی مقاومت‌هایی وجود دارد و برخی بنگاه‌ها به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند.

وی افزود: حتی حقوق دولتی برخی معادن نیز پرداخت نمی‌شود و باید سازوکاری برای شفافیت و نظارت بر این منابع ایجاد شود تا منافع فعالیت‌های معدنی بیشتر به مردم و استان برسد.

افزایش ظرفیت گاز خراسان جنوبی

نخعی در ادامه با اشاره به طرح‌های حوزه انرژی گفت: اتصال خراسان جنوبی به خط لوله هفتم سراسری گاز تا نهبندان اجرا شده و این خط در ادامه به سمت سربیشه پیش خواهد رفت.

وی افزود: با تکمیل این طرح حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون مترمکعب به ظرفیت گاز استان اضافه خواهد شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان همچنین از پیگیری خط انتقال فرآورده‌های نفتی از رفسنجان به بیرجند خبر داد و گفت: اجرای این طرح مصوب شده و امیدواریم با بهبود شرایط کشور، اجرای آن در اولویت قرار گیرد.

برخی مسئولان منتخبین مردم را مزاحم می‌دانند

نخعی با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه نهادهای انتخابی اظهار کرد: برخی مسئولان در سطوح مختلف، منتخبین مردم را مزاحم کار خود تلقی می‌کنند، در حالی که مجلس، دولت و شوراها بخش‌های مختلف یک مجموعه هستند و باید ظرفیت‌های خود را در کنار یکدیگر قرار دهند.

وی شوراهای اسلامی را «پارلمان محلی» دانست و افزود: شوراها ظرفیت مهمی برای پیگیری مطالبات مردم دارند و تعامل میان شوراها و نمایندگان مجلس باید برای حل مشکلات استان افزایش یابد.

وی با اشاره به اعضای شورای اسلامی استان گفت: این جمع متشکل از افراد فرهیخته و باتجربه‌ای است که نگاه‌های ملی، استانی و شهرستانی دارند و چنین جلساتی فرصت مناسبی برای مطالبه‌گری و پیگیری مشکلات مردم استان است.

حدود ۹۰ درصد داوطلبان شوراها تأیید صلاحیت شدند

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی درباره انتخابات شوراهای اسلامی نیز گفت: در هیئت نظارت بر انتخابات شوراها تلاش شده جانب اعتدال رعایت شود تا از ظرفیت حداکثری داوطلبان استفاده شود، چراکه هر فردی که برای عضویت در شورا نامزد می‌شود، از ظرفیت و عقبه اجتماعی برخوردار است.

نخعی افزود: پس از مشخص شدن نتایج تأیید صلاحیت‌ها در شهرستان‌ها، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های نظارتی برگزار و پرونده داوطلبان به صورت موردی و با استناد به مستندات بررسی شد که در نتیجه، تعداد زیادی از داوطلبانی که در مرحله شهرستانی ردصلاحیت شده بودند، در هیئت نظارت استان تأیید شدند.

وی تصریح کرد: این موضوع به معنای بدون اشکال بودن روند بررسی صلاحیت‌ها نیست و اگر در مواردی مشخص شود اشتباهی صورت گرفته، تلاش می‌کنیم در چارچوب قانون آن را اصلاح کنیم.

نخعی گفت: خراسان جنوبی از نظر درصد تأیید صلاحیت داوطلبان، با حدود ۹۰ درصد تأیید صلاحیت‌ها در شمار استان‌های برتر کشور قرار دارد.

وی در پایان بر تداوم همکاری میان نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی تأکید کرد و گفت: باید ظرفیت‌های موجود در استان در کنار یکدیگر قرار گیرد و جلسات مشترک با هدف پیگیری مسائل مردم و دستیابی به خروجی مشخص و عملیاتی تداوم داشته باشد.